The Man from Toronto Filmi The Man from Toronto filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. The Man from Toronto filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

The Man from Toronto, dünyayı kurtarmak için güçlerini birleştirip birlikte savaşmak zorunda kalan iki adamın hikayesini konu ediyor. Yönetmen: Patrick Hughes Senaryo: Robbie Fox Oyuncular: Kaley Cuoco, Woody Harrelson, Kevin Hart, Pierson Fode, Jason Statham Filmin Türü: Aksiyon Orijinal Adı: The Man from Toronto Yapımcı Firma: Sony Pictures Yapım Yılı: 2020 Yapım Ülkesi: ABD Orijinal Dili: İngilizce Dağıtıcı Firma: Warner Bros Turkey Vizyon Tarihi: 17.09.2021 The Man from Toronto Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın. Sinema ile ilgili herşey için tıklayın. Kaynak: InterSinema.com