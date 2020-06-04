The Man from Toronto Filmi
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04.06.2020 15:54 | Son Güncelleme: 04.06.2020 15:57
The Man from Toronto, dünyayı kurtarmak için güçlerini birleştirip birlikte savaşmak zorunda kalan iki adamın hikayesini konu ediyor.
Yönetmen: Patrick Hughes
Senaryo: Robbie Fox
Oyuncular: Kaley Cuoco, Woody Harrelson, Kevin Hart, Pierson Fode, Jason Statham
Filmin Türü: Aksiyon
Orijinal Adı: The Man from Toronto
Yapımcı Firma: Sony Pictures
Yapım Yılı: 2020
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Dağıtıcı Firma: Warner Bros Turkey
Vizyon Tarihi: 17.09.2021
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Kaynak: InterSinema.com