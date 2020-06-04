The Man from Toronto Filmi
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The Man from Toronto Filmi

The Man from Toronto filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. The Man from Toronto filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

The Man from Toronto Filmi
04.06.2020 15:54 | Son Güncelleme: 04.06.2020 15:57

The Man from Toronto, dünyayı kurtarmak için güçlerini birleştirip birlikte savaşmak zorunda kalan iki adamın hikayesini konu ediyor.

Yönetmen: Patrick Hughes

Senaryo: Robbie Fox

Oyuncular: Kaley Cuoco, Woody Harrelson, Kevin Hart, Pierson Fode, Jason Statham

Filmin Türü: Aksiyon

Orijinal Adı: The Man from Toronto

Yapımcı Firma: Sony Pictures

Yapım Yılı: 2020

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Dağıtıcı Firma: Warner Bros Turkey

Vizyon Tarihi: 17.09.2021

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Kaynak: InterSinema.com

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