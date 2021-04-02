The Last of Us dizisinin çekimleri Temmuz'da başlayacak

HBO'nun The Last of Us dizisinin çekimleri bu yaz start alıyor. Temmuzda gerçekleşmesi planlanan The Last of Us dizisi çekimleri oyunseverleri ve izleyicileri fazlasıyla heyecanlandırıyor.

CBC'nin yaptığı habere göre dizinin çekimleri 5 Temmuz 2021'de Kanada'nın Calgary şehrinde start alacak. Çekimlerin 8 Haziran 2022'ye kadar tamamlanarak vizyona girilmesi hedefleniyor.

Dizinin ilk partisi, Naughty Dog'un ilk oyununu bulunduracak. Neil Druckmann'ın söylediğine göre aksiyon seviyesi biraz azaltılmış ve karakterler arasında drama daha çok odaklanılmış olacak. Dizideki bazı olayların oyundakinden farklı olması hedefleniyor.

Dizinin yönetmenliğini Kantemir Balagov üstlenirken dizinin başrollerinde ise Joel olarak Pedro Pascal ve Ellie olarak da Bella Ramsey yer alacak. Yazarlar Cherbobly dizisinin öncüsü Craig Mazin ve Naughty Dog eş başkanı Neil Druckmann.