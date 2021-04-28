The Game Awards, Oscar izleyici sayısını geçmeyi başardı!
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The Game Awards, Oscar izleyici sayısını geçmeyi başardı!

The Game Awards, Oscar izleyici sayısını geçmeyi başardı!
Haberler.com / Şimal Güdüm - Haberler | Gamegar

The Game Awards yükselişe devam ediyor! Twitter'da paylaşılan verilere göre, her yıl düzenlenen Oscar Ödül Töreni istediği izleyici sayısına bir türlü ulaşamazken, Oyun Ödülleri büyük başarılara imza atmaya devam ediyor. İşte detaylar!

Televizyon ve sinema sektörünün önemli ödül töreni olan Oscar her geçen yıl gittikçe popülaritesini kaybetmeye devam ediyor. Öte yandan Oyun Ödülleri için bu durum tam tersi yönden seyir ediyor. Bunun en büyük sebebi ise, The Game Awards'ın Ödül Törenleri için oldukça prestijli bir etkinlik ve kutlama gerçekleştirdiği gerçeği.

THE GAME AWARDS YÜKSELİŞE DEVAM EDİYOR

Oscar Ödül Töreni'nde bu yıl rekor derecede düşük bir izleyici sayısı vardı. Pandemiden ağır etkinlenen film endüstrisi, buna paralel olarak Oscar Ödül Töreni'ni de etkilerek bir nitelik taşıyor. Öte yandan oyun tarafından bakacak olursak, 2020 yılında üretimin ılımlı bir şekilde ilerlemesine rağmen The Last of Us Part II gibi oyunların piyasaya damga vurduğu görüldü.

2021 Oscar'larının izlenme oranını 2020 Oyun Ödülleri ile karşılaştıran bir Benji-Sales isimli Twitter kullanıcısı paylaşımında, iki sektör arasında bariz ve büyük bir uçurumun olduğunu gözler önüne serdi. Oyun Ödülleri'nin, 2020 yılında 80 milyondan fazla izleyici getirdiği görülüyor. İvme böyle devam ederse bu yıl 100 milyonu çok rahat bir şekilde geçebilir.

The Game Awards, Oscar izleyici sayısını geçmeyi başardı!

Oscar töreninde her geçen yıl gözlenen büyük düşüşün ardından, şovun daha taze kalabilmesi için ileriye dönük yeni değişikliklerin gelip gelmeyeceği ise merak konusu.

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Gündem Editörü - Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
Gündem Editörü
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