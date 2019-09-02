The Bachelorette programına katılan Hannah Brown, erkek yarışmacı ile dört kez ilişkiye girdiğini itiraf etti

The Bachelorette programına katılan Hannah Brown, erkek yarışmacı ile dört kez ilişkiye girdiğini itiraf etti

"The Bachelorette"a katılan 25 yaşındaki yarışmacı Hannah Brown, programın final bölümünde erkek yarışmacı Peter Weber ile yel değirmeninde dört kez ilişkiye girdiğini itiraf etti.

02.09.2019 15:54
The Bachelorette programına katılan Hannah Brown, erkek yarışmacı ile dört kez ilişkiye girdiğini itiraf etti

2003 yılından beri Amerika'da yayınlanan televizyon dizisi ve oyun programı "The Bachelorette" katılan 25 yaşındaki yarışmacı Hannah Brown, programın Pazartesi günü yayınlanan finalinde yaptığı açıklamada programın erkek yarışmacısı Peter Weber ile yel değirmeninde dört kez ilişkiye girdiğini itiraf etti.

ANNE-BABASININ YÜZLERİ KIZARDI

Programın canlı yayınlanan bölümünde, Hannah, kendi anne babası ve Peter'in anne babasınında bulunduğu konukların önünde, "Herkes, Peter'le iki kez ilişkiye girdiğimi sanıyor ama dört kez ilişkiye girdik" deyince Peter'in anne ve babası bu itirafa alkış ile karşılık verince kendi anne ve babasının yüzlerinin kızardığı görüldü. Peter ise gülerek "Bunu söylediğine inanamıyorum" diyerek karşılık verdi.

The Bachelorette programına katılan Hannah Brown, erkek yarışmacı ile dört kez ilişkiye girdiğini itiraf etti
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YORUMLAR (14)

  • XX VEKALETNAME:
    ya bayılıyorum şu yabancı kadınlara açık sözlüler doğallar dobra konuşuyorlar kendilerini hiç kasmıyorlar egoları yok zaten cinsellik onlsr için doğal bir şey tabuları yok keşke bizim kızlarında egoları olmasa
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  • TAYLAN:
    benim abim bir ingiliz kadınla evlenmişti. kadın ülkesine anne babasını görmek için geri gitmişti. dönünce öğrendik ki eski sevgilisinin evinde kalmış. eski sevgilisi olan adam telefon ettiğinde öğrendik. seni unutamadım geri gel demiş. kadın gayet rahattı. abim çıldırdı ama eğitimli birisi. o yüzden eşine ağır küfürler etti ve boşandı. yabancı kadınlarda sadakat yok. iyi ki abimin ondan çocuğu olmadı.
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  • ASLI:
    ŞAŞILACAK UTANILACAK NE VAR 21. YÜZYILDAYIZ ARTIK CİNSELİK EN TEMEL İHTİYACLARIMIZDAN BİRİ OLDU YEMEK GİBİ SU GİBİ.
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