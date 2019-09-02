The Bachelorette programına katılan Hannah Brown, erkek yarışmacı ile dört kez ilişkiye girdiğini itiraf etti

02.09.2019 15:54

2003 yılından beri Amerika'da yayınlanan televizyon dizisi ve oyun programı "The Bachelorette" katılan 25 yaşındaki yarışmacı Hannah Brown, programın Pazartesi günü yayınlanan finalinde yaptığı açıklamada programın erkek yarışmacısı Peter Weber ile yel değirmeninde dört kez ilişkiye girdiğini itiraf etti.

ANNE-BABASININ YÜZLERİ KIZARDI

Programın canlı yayınlanan bölümünde, Hannah, kendi anne babası ve Peter'in anne babasınında bulunduğu konukların önünde, "Herkes, Peter'le iki kez ilişkiye girdiğimi sanıyor ama dört kez ilişkiye girdik" deyince Peter'in anne ve babası bu itirafa alkış ile karşılık verince kendi anne ve babasının yüzlerinin kızardığı görüldü. Peter ise gülerek "Bunu söylediğine inanamıyorum" diyerek karşılık verdi.