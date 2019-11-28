The Archer Huntington Ödülü'nü alan ilk Türk Prof. Dr. Oğuz Tekin oldu

28.11.2019 15:46 | Son Güncelleme: 28.11.2019 15:51

Archer M. Huntington'ın, Nümerik Matematiğe yaptığı katkıları onurlandırmak amacıyla her yıl American Numismatic Society tarafından verilen The Archer Huntington Ödülüne, bu yıl Prof. Dr. Oğuz Tekin layık görüldü. Antik sikkeler ve metroloji üzerine yaptığı çalışmalar nedeniyle ödülün sahibi olan Prof. Dr. Oğuz Tekin, 1918 yılından bu yana verilen ödülü kazanan ilk Türk oldu.



Amerikan Nümismatik Derneği (ANS) tarafından, Archer M. Huntington'ın Nümerik Matematiğe yaptığı katkıların onuruna verilen The Archer Huntington Ödülü New York'ta düzenlenen ödül töreniyle sahibini buldu. Eski Yunan ve Roma Nümismatiği üzerine yaptığı çalışmaların tanınması amacıyla Amerikan Nümismatik Derneği (ANS) Mütevelli Heyeti tarafından seçilen Prof. Dr. Oğuz Tekin, 1990'lı yılların başından bu yana Türkiye kamu müzeleriyle özel koleksiyonlardaki antik sikkelerin teşhis, tanım ve yayınını yaparak numismatik alanına katkıda bulunuyor.



Son 10 yıldır Anadolu kökenli terazi ağırlıkları üzerine çalışmalarını sürdüren Prof. Dr. Tekin, kariyerine British Museum tarafından yayımlanan daha sonra Uluslararası Akademiler Birliği programına alınarak desteklenen Sylloge Nummorum Greaceorum (SNG) projesinin Türkiye Proje Editörü olarak başladı. Günümüze kadar meslektaşlarıyla birlikte 10'dan fazla SNG cildi hazırlayan Prof. Dr. Oğuz Tekin, son 10 yıldır yürüttüğü Corpus Ponderum Antiquorum et Islamicorum projesiyle arkeolojinin unutulmaya yüz tutmuş en önemli kamusal araçlarından biri olan terazi ağırlıklarını yeniden arkeolojinin gündemine taşıdı. Yurtiçi ve yurtdışındaki pek çok kamu müzesiyle özel koleksiyonlarda yer alan terazi ağırlıklarının teşhis, tarihlendirme ve yayınının yanı sıra yurtdışındaki bilimsel toplantılara katılan Oğuz Tekin, antik metroloji alanına da sağladığı bilimsel katkılarla öne çıkıyor.



Numismatik ve terazi ağırlıkları konusunda yayımlanmış 30'dan fazla kitabı ve çok sayıda makalesi bulunan ve 2017 yılından itibaren üniversiteye bağlı bir araştırma merkezi olan Antalya'daki AKMED direktörlüğünü yürüten Prof. Dr. Oğuz Tekin, "Numismatik Yaz Okulu" düzenliyor. Her yıl yurtiçi ve yurt dışından 20 öğrencinin katılımıyla gerçekleşen programda sikkenin icadından Bizans İmparatorluğu'nun sonuna kadar olan dönemde basılmış antik sikkeler ve para tarihi ele alınıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA