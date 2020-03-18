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Habur Sınır Kapısı, İstanbul, PKK, Güncel

Teslim olan PKK'lı, başka bir teröristin bombalı eylem için talimat aldığını itiraf etti

Habur Sınır Kapısı'nda jandarmaya teslim olan bölücü terör örgütü PKK/PYD üyesi teröristin, sorgudaki itirafı emniyeti harekete geçirdi. Tutuklanan terörist, "Dilşad" kod adlı teröristin İstanbul'da bombalı eylem talimatı aldığını itiraf etti.

18.03.2020 13:55 | Son Güncelleme: 18.03.2020 14:26
Teslim olan PKK'lı, başka bir teröristin bombalı eylem için talimat aldığını itiraf etti

Güvenlik güçlerince ikna edilerek Habur Sınır Kapısı'nda jandarmaya teslim olan bölücü terör örgütü PKK/PYD üyesi C.K "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma" suçundan tutuklandı. C.K sorgusunda örgüt içinde "Dilşad" kod adlı Mehmet Süleymanoğlu'nun İstanbul'da bombalı saldırı yapması için talimat aldığını itiraf etti.

TESLİM OLAN TERÖRİST TUTUKLANDI

Bölücü terör örgütü PKK/PYD'nin Irak'ın kuzeyindeki örgüt kamplarında yer alan C.K. adlı terörist, İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları sonucu 8 Mart'ta Şırnak'taki Habur Sınır Kapısı'ndan jandarmaya teslim oldu. İkna yoluyla teslim olan örgüt üyesi, güvenlik birimlerince sorgulandıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Cumhuriyet Savcılığınca yürütülen soruşturma dosyasına giren bilgilere göre polise teslim olan C.K., "Dilşad" kod adlı terörist Mehmet Süleymanoğlu'nun Kandil'den aldığı bombalı saldırı talimatı ile İstanbul'a geldiğini itiraf etti.

"BOMBALI EYLEM İÇİN TALİMAT ALDI"

İkna yolu ile teslim olan örgüt üyesi C.K, kandırılarak PKK'ya katıldığını ve sonrasında pişman olduğunu söyledi. Kendisi gibi onlarca kişinin örgütten kaçmak için fırsat kolladığını ifade eden C.K, eylem için Türkiye'ye gönderilen PKK üyesi Mehmet Süleymanoğlu'nun şu an İstanbul'da olduğunu itiraf etti.

ÖRGÜTTEN KAÇMAK İÇİN TALİMATI KABUL ETMİŞ

İfadesinde daha önceden örgüt kamplarında birlikte faaliyet yürüttüğü "Dilşad" kod adlı Mehmet Süleymanoğlu'nun 2014 yılında Diyarbakır'da bir polisin şehit edilmesi eylemine karıştığını anlattı. Dilşad kod adlı teröristin Sansasyonel bir eylem yapması için İstanbul'a gönderildiğini itiraf eden C.K, ancak eylem talimatı alan Mehmet Süleymanoğlu'nun bu eylem talimatını örgütten kaçmak için kabul ettiğini belirttiği öğrenildi.

POLİS, "DİLŞAD" KOD ADLI TERÖRİSTİN PEŞİNDE

Teslim olan örgüt üyesinin itirafları doğrultusunda harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince örgüt mensubunun yakalanması için geniş kapsamlı çalışma başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Manşet

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