'Teşkilat'ın Başarılı ve Güçlü Kadınları Gençlere Rol Model Oluyor…

Aksiyon sahneleri ve sürükleyici hikayesi ile dikkat çeken ' Teşkilat', özellikle kadın kahramanları ile adından söz ettiriyor.

Dizinin takipçileri, ekibin kadın üyeleri Deniz Baysal Yurtcu ve Ezgi Şenler'i hayranlıkla izlediklerini dile getiriyor. Güçlü kadın karakterleri ekrana taşıyan 'Teşkilat', gençlere rol model oluşturuyor. Ülkesi için her türlü tehlikeye göğüs gererek başarıya ulaşan kadınlar, gençlere istedikten sonra başarılamayacak hiçbir şey olmadığı mesajını veriyor.

"Rol model oluyorsak ne mutlu"

Dizinin başarılı oyuncularından Deniz Baysal Yurtuc karakteri ve dizinin güçlü kadınları ile ilgili "Zehra gibi güçlü, korkusuz, cesur bir kadını oynamak benim için çok keyifli ve gurur verici. Günümüz dünyasında bu tür karakterleri daha çok görmek beni mutlu ediyor. Rol model oluyorsak ne mutlu bize çünkü uzun zaman kadınları zayıf gösteren işler ağırlıktaydı. Bu sebeple Zehra karakteri benim için çok özel. Umarım dizi sektöründe günden güne güçlü kadın karakterlerin sayısı artar" dedi.

"Dizimizdeki kadın karakterler çok güçlü"

Ezgi Şenler ise "Kadınların okuması, çalışması ve toplumda daha fazla söz hakkına sahip olması için ilk adım eğitim. Kız çocuklarını güçlü ve özgüvenli yetiştirmek, onların gelecekte daha sağlam adımlar atmasını sağlar. Dizimizdeki kadın karakterler çok güçlü. Topluma çok güzel örnek olan ve kadının gücünün ön planda olduğu bir iş. Oynadığım karakteri canlandırmaktan ve Pınar olmaktan çok mutluyum. Dilerim herkese örnek oluruz ve güçlü kadınlar yetiştirerek bu ayrıma bir son veririz" şeklinde konuştu.

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