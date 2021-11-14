Teşkilat Barış kimdir, gerçek adı nedir? Oyuncu Ali Öner kimdir, kaç yaşında? sorularına yanıt aranıyor. Teşkilat dizisinde hayat verdiği Barış karakteriyle dikkatleri üzerinde toplayanAli Öner, her geçen gün izleyici tarafından daha fazla merak ediliyor. Teşkilat dizisi izleyicileri Ali Öner kimdir? Ali Öner kaç yaşında? Ali Öner aslen nereli? Ali Öner'in oynadığı dizi ve filmler neler?

TEŞKİLAT BARIŞ KİMDİR?

Teşkilat dizisinde Barış karakterini Ali Öner canlandırmaktadır.

ALİ ÖNER KİMDİR?

1996'da doğan Ali Öner oyunculuğundan önce model olarak da tanındı. Mr Model of Turkey 2019 yarışmasında biri olan Ali Öner, Emrah Yıldızı Ajans'nın oyuncu kadrosunda yer alıyor. Motor asşkıyla bilinen oyuncu, Teşkilat dizisinden önce 15 Temmuz'u konu alan TRT 1 dizisi olan "Mahrem" ile ilk kez ekranlara geldi.

Öncesinde Caroline Yılmaz'ın klip çalışmasında bulunan oyuncunun, ilk rol aldığı dizi "Mahrem" dizisi oldu. Kariyerine yine TRT 1 dizisi olan "Teşkilat" ile devam eden Öner, dizide Köroğlu karakterinin yanında suç dünyasına adım adan Barış rolüyle dikkatleri üzerine çekiyor. Barış, aynı zamanda MİT mensubu Hakkı Dayı karakterinin oğlu.

Mahrem – 2021

Teşkilat (Barış) – 2021

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet