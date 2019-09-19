Tesettüre giren Gamze Özçelik, özel tasarımlarıyla moda dünyasına adım attı

Tesettüre giren Gamze Özçelik, özel tasarımlarıyla moda dünyasına adım attı

Uzun süre önce radikal bir kararla tesettüre giren ve oyunculuğu bırakan Gamze Özçelik, özel bir marka ile işbirliği yaparak kendi tasarladığı tesettür kıyafetlerinin tanıtımını yaptı.

19.09.2019 10:32
Tesettüre giren Gamze Özçelik, özel tasarımlarıyla moda dünyasına adım attı

Tesettüre girdikten sonra kendini hayır işlerine adayan Gamze Özçelik, moda dünyasına adım attı. Özçelik, bir markayla ortaklaşa yaptığı özel tasarım kıyafetlerini bizzat kendisi tanıttı.

"GÜZEL ÖRTMESİNE DİKKAT ETTİK"

Özel koleksiyonunu düzenlenen lansmanla tanıtan Özçelik, Kıyafetlerin rahat olmasına dikkat ettiğini anlattı. Ünlü isim "Özellikle kendi giyebileceğim şeyler yapmak istedim. Dışarı çıkarken de kendi bayan arkadaşlarımlayken de rahat giyebileceğim, keyif alacağım ama çok da gösterişli olmayan sade kıyafetler, dış giyimler hazırlamaya çalıştık. Güzel örtmesine dikkat ettik. En önemli dikkat ettiğimiz buydu" dedi.

"GİY-ÇIK" PARÇALARI BULUNUYOR

Özçelik'in imzasını taşıyan koleksiyonda etnik figürler, çiçek ve hayvan desenleriyle bezenmiş elbiseler, kimono, kaftan, trençkot ve "giy- çık" parçalar bulunuyor.

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YORUMLAR (65)

  • HAKAN GÜLLE:
    Birilerinin şimdi amma zoruna gitmiştir. . Şeytanın namaz kılandan nefret etmesi gibi.
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  • KURT:
    yolun açık olsun gamzecim, şu sıkma başlara örtünmenin doğrusunu öğretirsin belki, Allah yardımcın olsun Nur suresi 31. ayet; Mü''min kadınlara da söyle gözlerini (haramdan) sakınsınlar ve ırzlarını korusunlar. Kendiliğinden görünenler dışında süslerini göstermesinler. Başörtülerini yakalarının üzerine salsınlar. . .
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  • ŞİMŞEK:
    YAHU ŞURADA BOŞ BOŞ YORUM YAPANLARA SESLENİYORUM. KAPANSALAR MUHALEFETSİNİZ. AÇILSALAR MUHALEFETSİNİZ. ÜNLÜ OLABİLİRLER AMA İNSANLAR İNSAN. HATA YAPILMIŞTIR. HERKES YAŞADI GENÇKEN KİMSE GÜNAHSIZ DEĞİL. TÖVBE EDİP YÜREKTEN DÜZELMEK ANCAK ALKIŞ ALIR ELEŞTİRİ DEĞİL.
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  • YALANCİ:
    Arkadaslar dini nasil kullanilacagini soyliyim, arkadasimin calistigi yere is basvurusunda bulundum, arkadasa yalvardim sorarlarsa dini butun biri de diye, o da demis, ise alindim neyse, ofiste bir iki defa lavaboda abdest falan alirken insanlarla karsilasmaya calistim, diyecegim o ki su an benden rahati yok herkes beni seviyo, ama bir bilseler aksam evde viski gomdugumu :D
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  • SPOR SEVER:
    Türkiyenin yüzü en güzel kadınlarından kendisi. Geçmişini bilirsiniz ama tövbesini bilemezsiniz. Allah doğru yoldan ayırmasın. hepimize hidayet kalplerimize ferahlık ve sevgi versin inşallah
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  • DOBRA:
    sol koyun millete laf sokacağına git kendi hain ideolojinle yüzleş! Sakın Atatürkü de ağzınıza alıp ismini kirletmeyin.
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  • TR:
    AKKOYUNLU ME DENEN GERİ ZEKALI DİNİ PARA İÇİN DEĞİL AHİRETİN İÇİN KULLANACAKSIN.
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  • CEVAP GELDİ:
    SİZİN YÜZÜNÜZDEN MİLLETİN DİNİNİ YAŞAMASI DA SUÇ OLDU. KAPANMAK NEDEN BU KADAR RAHATSIZ EDİYOR SİZİ? Kİ BEN AÇIK BİR İNSANIM. GAMZE ÖZÇELİK DİNİ KULLANDI DA NE YAPTI NE KAZANDI NEREDE YEDİ GÖRDÜN MÜ? KADIN YARDIMDAN YARDIMA KOŞUYOR. KEŞKE EĞİTİMLE TOPLUMA KAZANDIRILABİLSENİZ. AMA ODA İMKANSIZ CAHİLLİK SİZİN RUHUNUZA İŞLEMİŞ.
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