Tescilli şenlik iptal edildi 12'inci Kırklareli Yayla Bolluk, Bereket, Hasat ve Bağ Bozumu Şenlikleri COVİD -19 pandemisi nedeniyle iptal edildi.

Tüm dünyaya yayılan ve insan sağlığını tehdit eden koronavirüs salgını, üzüm şehri Kırklareli'nin Bağ Bozumu geleneğini de olumsuz yönde etkiledi.

Her yıl binlerce kişinin katıldığı şenlikler bu yıl COVİD-19 pandemisi dolayısıyla yapılamayacak.

Konu ile ilgili olarak Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu ve Kırklareli Kent Konseyi Başkanı Ali Çakır ortak bir açıklama yaparak şenliklerin iptal edildiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada, bu yıl yapılması planlanan 12'inci Kırklareli Yayla Bolluk, Bereket, Hasat ve Bağ Bozumu Şenliklerinin ülkemizi ve dünyayı saran COVİD-19 pandemisi nedeniyle iptal edildiğini ifade ettiler.

Açıklamada, 18-19-20 Eylül tarihlerinde yapılması planlanan etkinliklerin şenlik katılımcılarının ve çalışanlarının sağlığının korunması amacıyla iptal edildiği belirtilirken, kararın alınmasında bilim kurulunun görüşleri ve son dönemde ülke genelinde pozitif vaka sayısındaki artışın etkili olduğu vurgulandı.

Kaynak: Bültenler