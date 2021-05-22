Tersane işçisi intihar etti
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Tersane işçisi intihar etti

Tersane işçisi intihar etti
Demirören Haber Ajansı / Soner Gülezer - Haberler | Güncel

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde tersane işçisi Mehmet A. (38), evinde kendisini doğalgaz borusuna asarak intihar etti.

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde tersane işçisi Mehmet A. (38), evinde kendisini doğalgaz borusuna asarak intihar etti.

Olay, Gölcük Donanma Mahallesi Anafartalar Caddesi'ndeki bir sitede meydana geldi. Tersanede işçi olarak çalışan Mehmet A.'dan haber alamayan babası, kontrol etmek için evine gitti. Daireye giren baba, oğlunun kendisini astığını görüp, 112 Acili aradı. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekibi, Mehmet A.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemenin ardından Mehmet A.'nın cenazesi, morga kaldırıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Soner Gülezer

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