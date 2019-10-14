Teröristlerden temizlenen Tel Abyad'da çok sayıda mühimmat ele geçirildi

14.10.2019 20:42

Türkiye'nin Suriye'de güvenli bölge oluşturmak amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nda Tel Abyad ilçesi teröristlerden temizlendi. Mehmetçik'in tarama faaliyeti sonrasında teröristlerin bırakıp kaçtığı çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

ARAMA TARAMA FAALİYETLERİ YÜRÜTÜLDÜ

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın 6. gününde, dün Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısında yer alan Suriye topraklarındaki Tel Abyad ilçe merkezinin teröristlerden temizlenmesinin ardından arama tarama faaliyeti yürütüldü.

ÇOK SAYIDA MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Suriye Milli Ordusu (SMO) askerleri, yaklaşık 4,5 yıldır YPG/PKK'nın işgalindeki ilçe merkezinde çok sayıda silah ve mühimmata ulaştı. SMO, güvenlik tedbirleri kapsamında arama tarama çalışmalarını sürdürüyor. Harekat kapsamında Tel Abyad ilçe merkezinin YPG/PKK'lı teröristlerden kurtarılmasında görev alan SMO askerleri, kentin batısında bir noktada bulunan uzun bir bayrak direğinde asılı terör örgütü YPG/PKK'yı simgeleyen bez parçasını indirdi.

TEL ABYAD'IN SON DURUMU NEDİR?

Rakka'ya bağlı, nüfusunun büyük bölümü Arap olan ilçe, Haziran 2014'te terör örgütü DEAŞ tarafından işgal edilmişti. DEAŞ tehdidini fırsata çevirmek isteyen YPG/PKK'nın hedef seçtiği Tel Abyad, ABD'nin verdiği yoğun destekle bir yıl sonra bu terör örgütünün işgaline girmişti. Teröristler, ilçedeki Arap ve batı kısmında yaşayan Türkmenleri, "bölgeyi terk etmeleri, aksi takdirde koalisyon uçaklarının hava saldırısı düzenleyeceği" tehdidiyle tehcir etmişti.