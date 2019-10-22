Teröristler Suriye Milli Ordusu'na saldırdı: 3 şehit, 18 yaralı

22.10.2019 15:11

Türkiye ile ABD arasında sağlanan ve teröristlerin 120 saat içinde bölgeden çekilmesi amacıyla harekata ara verilmesini öngören mutabakat, YPG/PKK tarafından ihlal ediliyor. Teröristler, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Tel Abyad kırsalında, cephe hattındaki pozisyonlarını koruyan SMO askerlerine, bomba yüklü araçla intihar saldırısı düzenledi. Saldırıda SMO'dan 3 asker şehit oldu, 10 asker yaralandı.

YPG MUTABAKATA UYMUYOR

Ceylanpınar ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında bulunan Rasulayn'da da güvenliği sağlamak için arama tarama faaliyeti yürüten SMO askerlerinden 8'i de tuzaklanan bir el yapımı patlayıcının infilak etmesiyle yaralandı. 9 Ekim'de başlayan Barış Pınarı Harekatı'na katılan SMO'dan şu ana kadar 84 asker şehit oldu, 310 asker yaralandı. SMO askerlerinin harekatta kurtarılan yerleşimler ve yollardaki arama tarama faaliyetleri sürüyor.

MSB: 22.01'DE TERÖRİSTLER ETKİSİZ HALE GETİRİLECEK

MSB, Barış Pınarı Harekatı'nda 775 teröristin etkisiz hale getirildiğini, 2 bin 200 kilometrekarelik alanın kontrol altına alındığını, 40 mayın ve 222 el yapımı patlayıcının (EYP) da tespit edilerek imha edildiğini açıkladı.

Bakanlık öte yandan bugün saat 22.00'da teröristlere verilen sürenin sona ereceğini vurgulayarak, 22.01'de teröristlerle karşılaşılması durumunda etkisiz hale getirileceğini duyurdu.

Türkiye'nin, Suriye'nin kuzeyinde oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu engellemek maksadıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı, Türkiye ile ABD heyetinin görüşmesi sonucu 120 saatlik araya girdi. Mutabakata göre bu süre zarfında terör örgütü PKK/PYD güvenli bölgeden çekilme gerçekleştirecek. Türkiye, bu çekilmeyi İnsansız Hava Araçları (İHA) ile yakından takip ederken 120 saatlik ara bugün saat 22.00'da dolacak.

NE OLMUŞTU?

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in başkanlığında ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'nin de bulunduğu ABD heyeti perşembe günü Suriye'de güvenli bölge kurulmasına ilişkin Türkiye ile mutabakata varmıştı.

Mutabakat kapsamında ABD'nin desteklediği YPG/PKK terör örgütünün ağır silahlarını teslim edip güvenli bölgeden çıkması için Barış Pınarı Harekatı 120 saatliğine askıya alındı.

Terör örgütünün 30 kilometre derinliğindeki güvenli bölge alanından çekilmesiyle Türk Silahlı Kuvvetlerinin kontrolünde bölgede güvenli bölge icra edilecek ve Barış Pınarı Harekatı sonlandırılacak.

Güvenli bölgenin inşası ve icrası konusunda ilerleyen zamanlarda ABD ile iş birliği artırılacak.

ABD'nin, terör örgütü YPG/PKK'ya anlaşma kapsamında kabul ettiği şartları uygulatmadığı takdirde ise Barış Pınarı Harekatı'na devam edilecek.

Türkiye, ABD'nin YPG/PKK ve güvenli bölge konusunda sözlerini yerine getirmemesi üzerine 9 Ekim'de Fırat'ın doğusundaki terör örgütü unsurlarına karşı Barış Pınarı Harekatı'nı başlatmıştı.

Kaynak: AA