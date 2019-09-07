Ortak devriye öncesi PKK/PYD'li teröristler sınırdaki bez parçalarını söktü

07.09.2019 19:10

ABD ile birlikte Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirilecek müşterek kara devriyesi öncesi teröristler sınırdaki PKK/PYD'ye ait bez parçalarını söktü.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, dün ABD ile müşterek kara devriyesinin gerçekleştirileceğini duyurmuştu.

İLK DEVRİYE YARIN

Suriye'nin kuzeyinde kurulması planlanan Güvenli Bölge ile ilgili ABD ile ilk müşterek kara devriyesi yarın gerçekleştirilecek. PKK/PYD terör örgütü üyeleri kara devriyesinden bir gün önce sınıra yakın bölgelerdeki bez parçalarını yerinden söktü.

GÜN İÇİNDE DE MEVZİLERİ KAPATMIŞLARDI

Teröristler gün içinde de iş makineleri yardımıyla tünel girişlerini ve mevzileri kapamıştı. Teröristlerin sınıra yakın bölgede astıkları bez parçalarını sökmeleri, bölgeden kaçıyorlar mı sorusunu akıllara getirdi.

SINIRDA GÖRÜNTÜLENDİLER

Öte yandan, Milli Savunma Bakanı Akar ortak devriye açıklaması yaptığı sırada teröristler sınırda görüntülenmişti.

Kaynak: İHA