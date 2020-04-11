Terörist cenazesinin kargoyla gönderildiği iddialarını başsavcılık yalanladı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Terörist cenazesinin kargoyla gönderildiği iddialarını başsavcılık yalanladı - Haberler
Başsavcı, Tunceli, Güncel

Terörist cenazesinin kargoyla gönderildiği iddialarını başsavcılık yalanladı

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, bazı basın yayın organlarında yer alan 'PKK'lının cenazesi kargoyla aileye gönderildi' iddiasına yönelik yapılan açıklamada, haber ve yorumlarının gerçeği yansıtmadığı, 2017 yılında ölen PKK'lıya ait kemik ve dokuların annesine teslim edildiği belirtildi.

11.04.2020 17:40 | Son Güncelleme: 11.04.2020 18:11
Terörist cenazesinin kargoyla gönderildiği iddialarını başsavcılık yalanladı

Tunceli'de üç yıl önce bir çatışmada ölen PKK'lı terörist Agit İpek'in cenazesinin Diyarbakır'da yaşayan ailesine PTT Kargo yoluyla gönderildiği iddialarına Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı yanıt verdi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığından alınan bilgiye göre, bir teröristin yer göstermesi sonucu 25 Mayıs 2017'de Tunceli'de güvenlik güçleriyle girdiği çatışmada etkisiz hale getirildiği belirtilen terörist Agit İpek'e ait kemik parçaları gömülü olduğu bölgeden çıkarıldıktan sonra inceleme yapıldı.

İNCELEME SONUCU TERÖRİSTİN AİLESİ BELİRLENDİ

Tunceli Devlet Hastanesinde alınan ölü muayene raporuna göre 18 parçadan oluşan kemikler 4 Temmuz 2019'da incelenmek üzere İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Teröristin annesi olduğu düşünülen Halise Aksoy'dan alınan kan örneği de 9 Temmuz 2019'da Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesine gönderildi. Yapılan inceleme sonucu 28 Ağustos 2019'da hazırlanan raporda, kemik parçalarının Aksoy'un oğluna ait olduğu tespit edildi. Tespitin ardından cenaze anneye teslim edilmesi için Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.

CENAZE 2. KEZ DİYARBAKIRA GÖNDERİLDİ

Ailenin İstanbul'da misafir olarak bulunduğunu beyan etmesi üzerine cenaze Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığına geri gönderildi. Aksoy'un "Tunceli'ye gidemeyeceği oğluna ait kemikleri Diyarbakır'da alabileceğini" belirtmesi üzerine cenaze yeniden Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.

CENAZENİN ANNEYE ADLİYEDE TESLİM EDİLMESİ GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Oğlunun cenazesi Başsavcılık talimat bürosunda hazır bulunan annesi Halise Aksoy'a 10 Nisan'da bizzat teslim edildi. Anne Aksoy'un Diyarbakır Adliyesinden cenazeyi teslim alması güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Görüntülere göre, yanında bir gençle adliye binasına gelen Aksoy, Başsavcılık talimat bürosuna geçiyor. Daha sonra oğlunun cenazesini teslim alan Aksoy'un yanındaki gençle adliye binasından çıktığı görülüyor.

Terörist cenazesinin kargoyla gönderildiği iddialarını Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı yalanladı
Terörist cenazesinin kargoyla gönderildiği iddialarını başsavcılık yalanladı

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Bilim Kurulu Üyesi uyardı: Dün gece dışarı çıkanlar kendilerini 14 gün karantinaya alsın Haberler
Bilim Kurulu Üyesi uyardı: Dün gece dışarı çıkanlar kendilerini 14 gün karantinaya alsın
Belediye, koronadan hayatını kaybeden eczacıya öldüğü gün cevap verdi Haberler
Belediye, koronadan hayatını kaybeden eczacıya öldüğü gün cevap verdi
İstanbul'da yasağı ihlal eden grup polise saldırdı: 6 kişi gözaltında Haberler
İstanbul'da yasağı ihlal eden grup polise saldırdı: 6 kişi gözaltında
Bakan Soylu'dan 'Sokağa çıkma yasağı neden o saatte duyuruldu?' sorusuna yanıt Haberler
Bakan Soylu'dan "Sokağa çıkma yasağı neden o saatte duyuruldu?" sorusuna yanıt
'Ekmek kavgası' diye paylaşılan olayın asıl nedeni ortaya çıktı Haberler
"Ekmek kavgası" diye paylaşılan olayın asıl nedeni ortaya çıktı
Marketlere hücum edenlerle ilgili Gamze'den ders niteliğinde paylaşım Haberler
Marketlere hücum edenlerle ilgili Gamze'den ders niteliğinde paylaşım
Sokağa çıkan sürücü, eşini araçta bırakıp kaçtı
Sokağa çıkan sürücü, eşini araçta bırakıp kaçtı
Erdoğan'ın imzasıyla kamu personeline yapılacak ödemelerin taban ve tavan ücretleri belli oldu
Erdoğan'ın imzasıyla kamu personeline yapılacak ödemelerin taban ve tavan ücretleri belli oldu
Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy da Kürtçe müzikle Fahriye Evcen'in akımına katıldı
Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy da Kürtçe müzikle Fahriye Evcen'in akımına katıldı
Yüzüne asit döken sevgilisini affeden Berfin Özek konuştu: Ozan'a hakkımı helal ettim
Yüzüne asit döken sevgilisini affeden Berfin Özek konuştu: Ozan'a hakkımı helal ettim
Abel Xavier: Galatasaray'da İslamiyeti seçtim
Abel Xavier: Galatasaray'da İslamiyeti seçtim
İzmirli aile koronavirüs nedeniyle 7 kiracısından bir aylık kira almadı
İzmirli aile koronavirüs nedeniyle 7 kiracısından bir aylık kira almadı
Hayırsever iş adamı ihtiyaç sahipleri için 5 ton bulgur bağışladı
Hayırsever iş adamı ihtiyaç sahipleri için 5 ton bulgur bağışladı
Fırıncılardan yasak sonrası paniğe kapılan vatandaşlara mesaj: Ekmekte sıkıntı da yok zam da
Fırıncılardan yasak sonrası paniğe kapılan vatandaşlara mesaj: Ekmekte sıkıntı da yok zam da
Türkiye 2020'nin ilk çeyreğinde 2,9 milyar dolarlık binek otomobil ihracatı yaptı
Türkiye 2020'nin ilk çeyreğinde 2,9 milyar dolarlık binek otomobil ihracatı yaptı
Mesut Urgancılar: 1986/87 sezonunun şampiyonu Beşiktaş ilan edilmelidir
Mesut Urgancılar: 1986/87 sezonunun şampiyonu Beşiktaş ilan edilmelidir
Ronaldo'nun kardeşi Katia, karantina yasağını delerek Brezilya'ya gitti
Ronaldo'nun kardeşi Katia, karantina yasağını delerek Brezilya'ya gitti
Kronik rahatsızlığı bulunmayan genç eczacı, koronavirüse yenik düştü
Kronik rahatsızlığı bulunmayan genç eczacı, koronavirüse yenik düştü
Sokağa çıkma yasağında kapsam dışı tutulan çiftçiler sabahın erken saatlerinde görevlerine başladı
Sokağa çıkma yasağında kapsam dışı tutulan çiftçiler sabahın erken saatlerinde görevlerine başladı
Sinema Oyuncusu Süheyla Artun'un kaldığı apartmanda yangın çıktı
Sinema Oyuncusu Süheyla Artun'un kaldığı apartmanda yangın çıktı
Perihan Abla dizisi TRT 1 ekranlarında yeniden yayınlanmaya başladı
Perihan Abla dizisi TRT 1 ekranlarında yeniden yayınlanmaya başladı
Galatasaray, sezon sonunda Şener Özbayraklı ile yollarını ayıracak
Galatasaray, sezon sonunda Şener Özbayraklı ile yollarını ayıracak
Oxford profesöründen aşı için umutlandıran sözler: Aşı %80 ihtimalle Eylül ayında kullanılabilir olacak
Oxford profesöründen aşı için umutlandıran sözler: Aşı %80 ihtimalle Eylül ayında kullanılabilir olacak
Sokağa çıkma yasağını duyan yaşlı adam, bir çuval unu kucaklayıp evine götürdü
Sokağa çıkma yasağını duyan yaşlı adam, bir çuval unu kucaklayıp evine götürdü
WhatsApp hattı kuran Bursalı pazarcı, vatandaşların siparişlerini kapısına teslim ediyor
WhatsApp hattı kuran Bursalı pazarcı, vatandaşların siparişlerini kapısına teslim ediyor
Koronavirüse yakalanan şarkıcı Demet Sağıroğlu hastalığı yendi
Koronavirüse yakalanan şarkıcı Demet Sağıroğlu hastalığı yendi
Bahçeli'nin yardımcısı, sokağa çıkma yasağı sonrası ortaya çıkan görüntülerle ilgili hükümeti eleştirdi
Bahçeli'nin yardımcısı, sokağa çıkma yasağı sonrası ortaya çıkan görüntülerle ilgili hükümeti eleştirdi
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin ihracatında lider yine Gaziantep oldu
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin ihracatında lider yine Gaziantep oldu
Sokağa çıkma yasağı süresince İstanbul, Ankara ve İzmir'de toplu taşıma sınırlı hizmet verecek
Sokağa çıkma yasağı süresince İstanbul, Ankara ve İzmir'de toplu taşıma sınırlı hizmet verecek
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Özgür Özel Ekrem İmamoğlu Mustafa Destici İçişleri Bakanı Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Pınar Deniz Esra Balamir İbrahim Tatlıses Recep Tayyip Erdoğan
Spor Falcao Lionel Messi Ahmet Nur Çebi Malcolm Thomas Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Ankara Zonguldak Para Cezası Fahrettin Koca
Şu an buradasınız: Terörist cenazesinin kargoyla gönderildiği iddialarını başsavcılık yalanladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.4.2020 18:22:59. #1.14#
title