Terörden temizlenen Rasulayn'da, Mehmetçik çocuklarla top oynadı

12.11.2019 12:16 | Son Güncelleme: 12.11.2019 12:39

Türk Silahlı Kuvvetleri, Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü YPG/PKK'nın elinde bulunan Rasulayn'ı teröristlerden temizledi. Bölgede terörün yarasını silen Türk askerleri çocukları eğlendirmeyi de ihmal etmiyor. Milli Savunma Bakanlığı'nın paylaştığı fotoğraflarda Mehmetçik, çocuklarla birlikte top oynadı.

MEHMETÇİK'LE ÇOCUKLARIN NEŞELİ ANLARI

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medyada paylaştığı karelerde şu ifadelere yer verildi: Kahraman Mehmetçiğimiz Rasulayn'da güvenliği sağlamanın yanı sıra geçirdikleri zor günleri unutmaları için bölgede bulunan çocukların oyunlarına da eşlik ediyor. Çocuklar ise asker selamı vererek Mehmetçiğimize moral ve motivasyon kaynağı oluyor.

TSK, TERÖRÜN İZLERİNİ SİLİYOR

Suriye-Türkiye sınırındaki Rasulayn ilçesinin batı kırsalındaki Asfar Neccar köyü, harekat kapsamında teröristlerden kurtarıldı. Gün içinde ilçenin batısındaki Tel Halef köyü de YPG/PKK'lı teröristlerden arındırılmıştı.

Tel Abyad'daki El Yabse, Tel Fander, Müşeyrfe, Dedat, Bir Aşık, Hamidiye, Berzan, Cüdeyde ve Gısas ile Rasulayn'daki Kişto ve Aşağı Kişto köyü dün, YPG/PKK'lı teröristlerden temizlenmişti.