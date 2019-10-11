Terör örgütü YPG zorla silah altına alma yaşını 44'e çıkardı

11.10.2019 14:41

Suriye'nin kuzeyinde işgal ettiği bölgelerde daha önce "seferberlik" ilan eden terör örgütü YPG/PKK, Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla zorla silah altına alma uygulamasının kapsamını büyütüyor. YPG/PKK, iki hafta önce başladığı zorla silah altına alma uygulamasındaki yaş sınırını genişleterek 39'dan 44'e çıkardı.

YPG KÖŞEYE SIKIŞTI

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla yürütülen Barış Pınarı Harekatı, terör örgütünde paniğe neden oldu. Suriye'nin kuzeyinde işgal ettiği bölgelerde "seferberlik" ilan eden terör örgütü YPG/PKK, günde ortalama 20 genci zorla silah altına alıyor.

Zorla silah altına alma uygulamasına iki hafta önce başlayan örgüt, Tel Abyad'ın yanı sıra Rakka, Rasulayn ve Münbiç ilçeleri ile çevrelerinde de bu uygulamayı genişleterek sürdürüyor.

15 KÖY TEMİZLENDİ

Havadan ve karadan ateş altına alınan teröristlerin kontrolündeki Tel Abyad ile Resulayn kentlerinin kırsalındaki 15 köy, PKK/YPG'den arındırılarak, güvenli hale getirildi. Teröristlerden kurtarılan köylerde tuzaklanmış patlayıcı olup, olmadığının kontrolü yapılırken, buralardaki terör örgütünün tahkimatları da tahrip edildi. Operasyon hızlı bir şekilde ilerlerken terör örgütü YPG camilere saklanıp, minarelerden ateş etti. Teröristlerin, aynı zamanda insansız hava araçları (İHA) ve savaş uçakları ile görüntü alınmaması için bazı noktalarda lastik yakarak, karartma uyguladığı aynı zamanda sıkça yer değiştirip, gizlenmeye çalıştığı bildirildi.

NE OLMUŞTU?

Suriye'de 2011'de başlayan iç savaşın ardından ülkenin kuzeyindeki Fırat Nehri'nin doğusunda bulunan yerleşim alanları, terör örgütü PKK/YPG tarafından işgal edildi. Terör örgütü, ele geçirdiği bölgelerdeki Arap ve Türkmen nüfusu da uyguladığı baskıyla göçe zorladı. Demografik yapıyı değiştirmeye çalışan teröristlerin zaman zaman Türkiye'ye yönelik saldırı ve tacizleri, TSK'nın anında müdahalesiyle engellendi.

Terör örgütünün sınır güvenliğine yönelik tehdit oluşturması ve çağrılara rağmen ABD ile diğer ülkelerin desteğiyle silah bırakmaması üzerine Türkiye, Fırat'ın doğusuna askeri harekat düzenleyeceği mesajını verdi. Bunun üzerine ABD ile Türkiye arasında yapılan görüşmeler doğrultusunda ağustos ayında, bölgenin güvenli hale getirilmesi için Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde Müşterek Harekat Merkezi oluşturuldu. Fırat'ın doğusunda ortak hava ve kara devriyelerinin yapılmasına rağmen sürecin uzamasıyla rahatsız olan Türkiye, bölgede 9 Ekim Çarşamba günü saat 16.00'da 'Barış Pınarı Harekatı'nı başlattı.