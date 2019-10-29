Terör örgütü YPG'ye verilen 150 saatlik süre bugün doluyor: Çekilme olmazsa Türkiye operasyona devam edecek

29.10.2019 09:45

Suriye'nin kuzeydoğusundaki terör örgütü YPG güçlerinin sınır bölgeden 30 kilometre mesafeye çekilmesi için verilen süre bugünTürkiye saati ile 18.00'de sona eriyor.

Türkiye saati ile 18.00'de tamamlanacak olan sürenin ardından Türkiye - Suriye sınırındaki 10 km derinlikteki bölgede Türk Silahlı Kuvvetleri ile Rusya ordusuna bağlı birliklerin ortak devriye faaliyetlerine başlamaları bekleniyor.

Geçen hafta devriye görevlerinde yer almak üzere yaklaşık 300 Rus askeri polisi Suriye'ye gönderilmişti.

"ÇIKMAZLARSA BU İŞİ BİZ ELE ALACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hafta sonu yaptığı açıklamalarda 150 saatin sonunda YPG'nin sınırın 30 km güneyine çekilmemesi halinde Türkiye'nin operasyonlara kaldığı yerden devam edeceğini ifade etti ve "150 saat sonunda burası teröristlerden temizlenmezse ondan sonra bu işi biz ele alacağız ve bütün temizliği biz yapacağız" dedi.

Geçen hafta Rusya'dan yapılan açıklamalarda ise YPG'nin Soçi mutabakatında kararlaştırılan bölgelerden çekilmemesi halinde Türk ordusunun operasyonlara devam edeceği vurgulanmıştı.

RUSYA'DAN YPG'YE UYARI

Öte yandan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev, Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü YPG oluşumlarının Türkiye sınırındaki bölgeyi vaktinde terk edeceği umudunu dile getirdi.

SOÇİ MUTABAKATI MADDELERİ NELER?

1- Suriye'nin siyasi birliği ve toprka bütünlüğünün ve Türkiye'nin milli güvenliğinin korunmasına olan bağlılığını teyit ederler.

2- Terörizmin tüm şekil ve tezahülleriyle mücadele etme ve Suriye topraklarındaki ayrılıkçı gündemleri boşa çıkarma yönündeki kararlılıklarını vurgularlar.

3- Bu çerçevede Tel Abyad ve Rasulayn'ı içine alan32 kilometre derinlikteki mevcut Barış Pınarı Harekatı alanındaki statüko muhafaza edilecektir.

4- Her iki taraf Adana anlaşmasının önemini teyit eder. Rusya Federasyonu mevcut koşullarda Adana anlaşmasının uygulanmasını kolaylaştıracaktır.

5- 23 Ekim 2019 öğlen saat 12.00'den itibaren, Rus askeri polisi ve Suriye sınır muhafızları, Barış Pınarı Harekatı alanının dışında kalan Türkiye-Suriye sınırının, Suriye tarafına, YPG unsurları ve silahlarının Türkiye-Suriye sınırından itibaren 30 kilometrenin dışına çıkarılmasını temin etmek için çıkarılacaktır. Bu işlem 150 saat içinde tamamlanacaktır. Aynı saat itibariyle mevcut Barış Pınarı Harekatının alanı sınırlarının batısı ve doğusunda 10 kilometre derinlikte, Kamışlı hariç, Türk-Rus ortak devriyeleri başlayacaktır.

6- Münbiç ve Tel Rıfat'tan bütün YPG unsurları silahlarıyla birlikte çıkarılacaktır.

7- Her iki taraf, terörist unsurlarının sızmalarının önlenmesinin için gerekli tedbirleri alacaktır.

8. Mültecilerin güvenli ve gönüllü şekilde geri dönüşlerini kolaylaştırmak maksadıyla ortak çalışma yapılacaktır.

9. Bu muhtıranın uygulanmasını gözetmek ve koordine etmek amacıyla müşterek bir denetim ve doğrulama mekanizması ihdas edilecektir.

10. Taraflar Astana Mekanizması çerçevesinde Suriye ihtilafına kalıcı bir siyasi çözüm bulunması amacıyla çalışmalarını sürdürecek ve Anayasa Komitesi'nin faaliyetlerini destekleyecektir.