Terör örgütü YPG, Güvenli Bölge'den çekilmiyor! Yığınak yapmaya başladılar

06.11.2019 08:39 | Son Güncelleme: 06.11.2019 08:45

Rusların "PKK çekildi" açıklamasının aksine teröristler halen güvenli bölgede bulunuyor. PKK'lılar, Kamışlı'da bazı noktalarda üniformalarıyla faaliyetlerini sürdürürkan M4 karayolunun kontrolü için stratejik bir konumda olan Tel Temr kasabasına da yığınak yapıyor.

TERÖRİSTLER HALEN AYNI YERDE

Teröristler kasabada TSK ve SMO'ya ağır silahlarla saldırılar düzenliyor. PKK, Ayn el Arab ile Fırat'ın batısındaki Münbiç ve Tel Rıfat'ta da olduğu gibi duruyor.

ORTAK DEVRİYE

Türk ve Rus ordusu Soçi Mutabakatı kapsamında Suriye'nin kuzeyinde dün ikinci devriyesini attı. Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinden Suriye'ye giren 4 zırhlı araçlık Türk Silahlı Kuvvetleri konvoyu içeride Rus askeri konvoyuyla buluştu.

TSK ve Rus unsurları, Ayn el-Arab'ın doğusu ile Tel Abyad'ın batısı arasında devriye attı. 12:20'de başlayan ve 73 kilometrelik bir hattı kapsayan devriyeye iki taraftan 50 asker katıldı.

TÜRK ASKERİNE ÇİRKİN SALDIRI

Konvoyun hareket yönünün kontrolü konvoyla eş zamanlı olarak havalanan ve görüntü aktarımı yapan insansız hava aracı ile sağlandı. Devriye atılan ve yer yer 10 kilometreye kadar uzanan derinlikte çıplak gözle yapılan incelemelerde yapılan bazı tespitler Rus askeri heyetiyle paylaşıldı. Devriye araçları yol güzergahında teröristlerin tacizine uğradı. Teröristler güzergah boyunca konuşlandığı bazı noktalarda çocukları öne sürerek TSK araçlarını taşlattı.

MUTABAKATA UYULMUYOR

Sahadaki devriyelerin ardından Rus makamları teröristlerin çekildiğini iddia etti. Ancak yerel kaynaklara göre terör örgütü hâlâ güvenli bölge ilan edilen alanda bulunuyor. Kamışlı'daki bazı noktalarda kendi üniformalarıyla faaliyetini devam eden teröristler, M4 karayolunun kontrolü için stratejik bir konumda olan Tel Temr kasabasında yığınak yapmaya devam ediyor. Terör örgütü kasabada TSK ve SMO'ya karşı ağır silahlar, çoklu roket atar sistemleriyle saldırılarda bulunuyor. Özellikle 'SDG' çatısı altında bulunan Hristiyanların oluşturduğu birlikler cephede ön saflara sürülüyor.

SALDIRILARI ARTIRDILAR

Dün devriye atılan Ayn el-Arab'da rejim üniformalarıyla varlığını sürdüren terör örgütü PKK/YPG, Fırat'ın batısındaki Münbiç ve Tel Rıfat'ta da olduğu gibi duruyor. Teröristlerin, Rusya ile varılan mutabakat kapsamında bu şehirlerden de çekilmesi gerekiyordu. Ancak SMO kaynaklarına göre çekilme olmadığı gibi SMO'nun kontrolü altındaki Fırat Kalkası bölgesine düzenlenen saldırıların dozu da giderek artıyor.