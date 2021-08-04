Tercan'da trafik kazası: 26 hafif yaralı
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Tercan'da trafik kazası: 26 hafif yaralı

Tercan'da trafik kazası: 26 hafif yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Erzincan'ın Tercan ilçesinde, bir yolcu otobüsünün tıra çarpması sonucu 26 kişi hafif şekilde yaralandı.

Erzincan'ın Tercan ilçesinde, bir yolcu otobüsünün tıra çarpması sonucu 26 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaza, Tercan ilçe merkezi hastane kavşağında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Mehmet Tekdemir idaresindeki 34 ULC 25 plakalı yolcu otobüsü kavşakta kırmızı ışıkta bekleyen Hasan Kara yönetimindeki 34 KJ 66 52 plakalı tıra arkadan çarptı.

Kazada, otobüste bulunan 26 yolcu hafif şekilde yaralandı. Genel sağlık durumları iyi olan yaralılar Tercan Devlet Hastanesinde tedavi gördükten sonra peyderpey taburcu edildi.

İzmir'den hareket eden yolcu otobüsünün Ağrı'ya gitmekte olduğu kaydedildi. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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