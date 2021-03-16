Tercan Canlı Hayvan Pazarı projesi hayata geçiyor
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Tercan Canlı Hayvan Pazarı projesi hayata geçiyor

16.03.2021 08:42 | Son Güncelleme: 16.03.2021 08:47
Tercan Canlı Hayvan Pazarı projesi hayata geçiyor

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı'nın "Sektörel Rekabet Gücünün Geliştirilmesi Altyapı Programı" kapsamında destek almaya hak kazanan "Tercan Canlı Hayvan Pazarı" projesinin protokolü, KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven ve Tercan Belediye Başkanı Lokman Gültekin arasında imzalandı.

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı'nın "Sektörel Rekabet Gücünün Geliştirilmesi Altyapı Programı" kapsamında destek almaya hak kazanan "Tercan Canlı Hayvan Pazarı" projesinin protokolü, KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven ve Tercan Belediye Başkanı Lokman Gültekin arasında imzalandı.

Tercan Belediyesi tarafından yürütülecek olan proje kapsamında; Tercan ilçesinde hayvan hareketinin kayıt altına alınması, kontrolsüz satışların önlenmesi amacıyla, hayvancılık alanında faaliyet gösteren veteriner hekim, muhtar, çiftçi, ilgili kurum ve işletmecilerin "Hayvan Hareketi Kontrolü", "Salon Satış Sistemi", "Gıda Güvenliği ve İyi Hijyen Uygulamaları" konusunda eğitilmesi ve bilinç düzeylerinin arttırılmasına katkı sağlanması hedeflenmekte.

Toplam bütçesi 933 bin TL olan projenin, ilçe ekonomisine ve bölgede hayvancılığın gelişimine katkı sunması planlanmakta. - ERZİNCAN

Tercan Canlı Hayvan Pazarı projesi hayata geçiyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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