Tepkilere boyun eğen Trump, G-7 Zirvesi'ni kendi otelinde yapmaktan vazgeçti

20.10.2019 09:14

Her açıklaması ve her kararı olay olan ABD Başkanı Donald Trump, önceki gün yine tartışma yaratan bir karar aldı. Trump, gelecek yıl yapılacak G-7 Zirvesi'nin Miami'deki Doral Golf Resort isimli otelde gerçekleşeceğini duyurmuştu.

Fakat Miami'deki bu lüks otel kompleksinin kendisinin olması, ülkede adeta kriz yarattı. Çok sayıda siyasetçi Trump'ın kendi çıkarlarını düşündüğünü öne sürerken, devlet imkanlarının Trump'ın kişisel gelirini artırmak için kullanılmasının etik olmadığını duyurmuştu.

TEPKİLERE BOYUN EĞDİ

Muhalif Amerikan medyasının da gelişmeye geniş yer ayırması sonucunda Trump'tan yeni bir açıklama geldi. Trump, gelecek yıl yapılacak G-7 Zirvesi'nin kendisine ait otelde yapılmayacağını duyurdu.

ABD'nin çok okunan gazetelerinden Washington Post konuyla ilgili olarak, "Beyaz Saray Trump'ın otelini öne çıkardı ve modern Amerikan siyasetinde bir ilke sebep oldu. Bir ABD Başkanı kendine adeta ihale verdi" ifadesini kullanırken Trump'ın otelinin maddi açıdan zor günler geçirdiğini ve sezon dışı bir dönemde dünya liderlerini ağırlamanın büyük bir getirisi olduğunu da vurguladı.

"DÜŞMAN BASIN VE DEMOKRATLAR ÇILDIRDI"

Bu tepkilerin ardından Trump sosyal medya hesabından hem muhalif Demokratlara hem de basına yüklendi. Trump, "Trump National Doral'ı kullanarak ülkemize iyi bir şey yaptığımı düşünmüştüm. Orası büyük, geniş ve Miami Uluslararası Havalimanı'nın yanında. Çok sayıda toplantı odası ve her delege için geniş bölümleri var. Diğer alternatiflerden daha iyiydi. Ben bunu kar için yapmayacağımı açıklamıştım aksine ABD'ye sıfır masraf olmasını istiyordum. Fakat düşman basın ve Demokratlar çıldırdı" diyerek kararından vazgeçtiğini söyledi.