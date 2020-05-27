Tepebaşı'ndan gençlere sınav desteği
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Tepebaşı'ndan gençlere sınav desteği

Tepebaşı Belediyesi, YKS 2020'ye girecek olan 12'inci sınıf öğrencileri için online psikolojik danışmanlık hizmeti verecek.

Tepebaşı'ndan gençlere sınav desteği
27.05.2020 14:56 | Son Güncelleme: 27.05.2020 14:59

Tepebaşı Belediyesi, YKS 2020'ye girecek olan 12'inci sınıf öğrencileri için online psikolojik danışmanlık hizmeti verecek. Gençler alacakları destek ile sınav kaygısını atlatabilecek.

Tepebaşı Belediyesi, Korona virüs sebebiyle üniversiteye giriş sınavına evlerinde hazırlanan 12. sınıf öğrencileri için online psikolojik danışmanlık hizmeti sunuyor. Sınav heyecanı yaşayan öğrencilere destek olmak için Tepebaşı Belediyesi tarafından sağlanacak destek ile öğrenciler, sınav kaygıları hakkında psikolojik danışmanlık hizmeti alabilecek. Zoom platformu üzerinden gerçekleştirilecek danışmanlık hizmeti, tamamen ücretsiz olarak düzenleniyor. Hizmetten yararlanmak isteyen öğrenciler, Tepebaşı Belediyesi'nin, "www.tepebasi.bel.tr" adresli web sitesinden randevu alabiliyor.

Hafta içi her gün, mesai saatlerinde verilecek olan hizmet hakkında değerlendirmede bulunan Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç da sınava hazırlanan öğrencilere moral vererek, "Bir belediye başkanı olarak, gençlerimize destek olmayı çok önemli buluyorum. Korona virüs sürecinde bu stresi yaşamak gerçekten zor. Ancak sınava hazırlanan gençlerimiz, bu güçlüğü de omuzlayacaklardır. Bizler de her zaman olduğu gibi bu süreçte de gençlerimizin yanındayız ve girecekleri sınavlara daha iyi hazırlanabilmeleri için yardımcı olmaya çalışıyoruz. Sınava girecek olan tüm gençlerimize başarılar diliyorum" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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