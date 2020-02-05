: Temsilciler Meclisi Başkanı, kameralar önünde Donald Trump'ın konuşma metnini yırttı

05.02.2020 10:48 | Son Güncelleme: 05.02.2020 10:50

ABD Başkanı Donald Trump, 3 Kasım 2020'de yapılacak başkanlık seçimleri öncesinde Kongre'de son kez geleneksel "Birliğin Durumu" konuşmasını yaptı. Senato'da azil talebiyle yargılanan Trump, görev süresinde birçok konuda ciddi ilerleme kaydettiklerini belirterek "Birliğimizin durumu hiç olmadığı kadar güçlü" görüşünü paylaştı.

ARKASINDA DURAN İSİMLER DİKKAT ÇEKTİ

Konuşma esnasında Trump'ın hemen arkasında, her kamera açısından görünecek şekilde Başkan Yardımcısı Mike Pence ve azil sürecine liderlik eden Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi yer aldı. Trump ve sürekli gerginlik yaşadığı bilinen Pelosi arasında yaşanan anlar ise, konuşmaya damgasını vurdu.

ELİNİ SIKMAYAN TRUMP'I DİNLEMEDİ

Sahneye çıkmadan önce Nancy Pelosi'nin kendisine uzattığı eli sıkmayı reddeden Trump, gerginliğin fitilini ateşledi. Trump'ın bu hareketi üzerine konuşma süresince ona bakmaktan ve dinlemekten kaçınan Pelosi, konuşmanın ardından tepkisini gösterdi.

KONUŞMA METNİNİ YIRTTI

Konuşma biter bitmez Pelosi'nin Trump'ın konuşma metninin kopyasını yırtıp atması, kameralara yansıdı. Yaptığı hareketle dünya gündemine oturan Pelosi, kağıtları yırtmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Pelosi, "Konuşma metnini neden yırttınız?" sorusuna "Diğer seçenekleri düşününce bu yapılacak en kibar şeydi" yanıtını verdi.

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