Temperleme nedir? Çikolata temperleme nedir? Çikolata temperleme dereceleri kaçtır? Çikolata temperleme neden yapılır, ne zaman yapılır?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Temperleme nedir? Çikolata temperleme nedir? Çikolata temperleme dereceleri kaçtır? Çikolata temperleme neden yapılır, ne zaman yapılır?

04.10.2020 21:06 | Son Güncelleme: 04.10.2020 21:18
Temperleme nedir? Çikolata temperleme nedir? Çikolata temperleme dereceleri kaçtır? Çikolata temperleme neden yapılır, ne zaman yapılır?

Çikolatanın çok daha iştah açıcı ve mükemmel hale gelmesi için ufak detaylar çok önemlidir. Çikolata temperleme de bu aşamalardan biridir. Temperleme nedir? Çikolata temperleme nedir? Çikolata temperleme neden yapılır, ne zaman yapılır?

Çikolatayı mükemmel hale getirmek için ufak detaylar çok önemlidir. Çikolata temperleme de bu aşamalardan biridir. Temperleme nedir? Çikolata temperleme nedir? Çikolata temperleme neden yapılır, ne zaman yapılır?

ÇİKOLATA TEMPERLEME NEDİR?

Temperleme işlemine ön kristalleştirme adı da verilir.

Çikolata temperleme ile çikolatanın sertleşmesi sağlanır. Çikolata temperleme, çikolatanın sertleşmesine yardımcı olur ve satensi güzel bir parlaklık ve leziz bir çıtırlık verir.

ÇİKOLATA TEMPERLEME NEDEN YAPILIR?

Çikolata temperleme ile çikolatanın soğuma sırasında küçülmesi sağlanır ve böylelikle kalıptan çıkarma işlemi kolaylaşır. Kötü kristalleştirilmiş veya kristalleştirilmemiş çikolata gri renge döner ve iştah açıcı parlaklığı kazanamaz.

ÇİKOLATA TEMPERLEME DERECELERİ KAÇTIR?

27 dereceye gelecek kadar soğuması gereken ve toparlanan çikolatayı doğru bir şekilde temperlenebilmesi için 30 dereceye çıkarılmalıdır.

ÇİKOLATA AKIŞKANLIĞI NEDEN ÖNEMLİDİR?

Çikolatanın akışkanlığı, çikolatanın kabuğunu ve çıtırlığını gösterir. Çikolata ne kadar akışkan olursa kabuğu da o kadar ince ve çıtır olur.

Doğru akışkanlığa sahip çikolata ile süslemenin zamanından tasarruf sağlanır.

İlgili Haberler

MasterChef yemekleri! En güzel Sufle tarifi! Sufle nasıl yapılır?
MasterChef yemekleri! En güzel Sufle tarifi! Sufle nasıl yapılır?
Renk körlüğü testi nasıl yapılır? Renk körlüğü nedir? Renk körü testi için görseller (Ishihara testi)
Renk körlüğü testi nasıl yapılır? Renk körlüğü nedir? Renk körü testi için görseller (Ishihara testi)
Stalk ne demek? Stalk nedir, nasıl yapılır? Stalk yapmak ne anlama geliyor? Sosyal medyada stalklamak nedir?
Stalk ne demek? Stalk nedir, nasıl yapılır? Stalk yapmak ne anlama geliyor? Sosyal medyada stalklamak nedir?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem İlham Aliyev Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Esra Erol Ebru Şallı Ajda Pekkan Bergüzar Korel
Spor Ryan Babel Eddie Newton Ahmet Ağaoğlu Ali Palabıyık Robert Prosinecki
Daha Fazla Muratpaşa Azerbaycan İlham Aliyev Sosyal Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Temperleme nedir? Çikolata temperleme nedir? Çikolata temperleme dereceleri kaçtır? Çikolata temperleme neden yapılır, ne zaman yapılır? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.10.2020 21:18:57. #1.14#
title