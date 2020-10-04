Temperleme nedir? Çikolata temperleme nedir? Çikolata temperleme dereceleri kaçtır? Çikolata temperleme neden yapılır, ne zaman yapılır?

Çikolatanın çok daha iştah açıcı ve mükemmel hale gelmesi için ufak detaylar çok önemlidir. Çikolata temperleme de bu aşamalardan biridir. Temperleme nedir? Çikolata temperleme nedir? Çikolata temperleme neden yapılır, ne zaman yapılır?

Çikolatayı mükemmel hale getirmek için ufak detaylar çok önemlidir. Çikolata temperleme de bu aşamalardan biridir. Temperleme nedir? Çikolata temperleme nedir? Çikolata temperleme neden yapılır, ne zaman yapılır?

ÇİKOLATA TEMPERLEME NEDİR?

Temperleme işlemine ön kristalleştirme adı da verilir.

Çikolata temperleme ile çikolatanın sertleşmesi sağlanır. Çikolata temperleme, çikolatanın sertleşmesine yardımcı olur ve satensi güzel bir parlaklık ve leziz bir çıtırlık verir.

ÇİKOLATA TEMPERLEME NEDEN YAPILIR?

Çikolata temperleme ile çikolatanın soğuma sırasında küçülmesi sağlanır ve böylelikle kalıptan çıkarma işlemi kolaylaşır. Kötü kristalleştirilmiş veya kristalleştirilmemiş çikolata gri renge döner ve iştah açıcı parlaklığı kazanamaz.

ÇİKOLATA TEMPERLEME DERECELERİ KAÇTIR?

27 dereceye gelecek kadar soğuması gereken ve toparlanan çikolatayı doğru bir şekilde temperlenebilmesi için 30 dereceye çıkarılmalıdır.

ÇİKOLATA AKIŞKANLIĞI NEDEN ÖNEMLİDİR?

Çikolatanın akışkanlığı, çikolatanın kabuğunu ve çıtırlığını gösterir. Çikolata ne kadar akışkan olursa kabuğu da o kadar ince ve çıtır olur.

Doğru akışkanlığa sahip çikolata ile süslemenin zamanından tasarruf sağlanır.