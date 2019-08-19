Temelli'den, HDP'li belediyelere kayyum atanmasına sert tepki: Sivil darbe

19.08.2019 13:42

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Mardin, Van ve Diyarbakır büyükşehir belediye başkanlıklarına kayyum atanmasına tepki gösterdi. "Bu sabah yine kara bir güne uyandık" diyen Temelli, hükümeti eleştirerek "19 Ağustos tarihe sivil darbe olarak geçti" ifadelerini kullandı.

HDP MYK toplantısı sonrası Eş Genel Başkan Sezali Temelli açıklama yaptı. Sezai Temelli, MYK üyeleriyle kameraların karşına geçip şunları söyledi:

"Bu sabah yine kara bir güne uyandık. Maalesef Erdoğan rejimi, Türkiye tarihine bir utanç sayfası daha ekledi. 19 Ağustos tarihe sivil darbe olarak geçti. Uzun süre OHAL rejimi altında yaşadık. Bu OHAL rejiminin üzerinde iktidarlarını şekillendirenler Cumhurbaşkanlığı Hükümet sisteminin dayatırken şimdi de örtülü bir OHAL rejimi dayatırlar. Bugün halk iradesine sahip çıkmaya devam ediyor ama Diyarbakır sokaklarında şiddet ve zulüm vardır. İradesine sahip çıkan halka TOMAlarla müdahale ediyor."

"ŞİDDETİ, BASKIYI, KAYYIM REJİMİNİ DAYATMAYA DEVAM EDİYORLAR"

"Kayyımsız ülkeyi yönetemeyecek hale gelmiş bu iktidar siyaseten 'Ben acze düştüm yönetemiyorum artık' diyor. Evet yönetemiyor ve kendi meşruiyetlerini yitirdikçe de tüm Türkiye halklarına şiddeti, baskıyı, kayyım rejimini dayatmaya devam ediyorlar."

"12 EYLÜL DARBE GELENEĞİNİN DEVAMI"

"19 Ağustos sivil darbesi, 12 Eylül darbe geleneğinin devamıdır. Belediyesine sahip çıkanlara, iradesine sahip çıkanlara TOMA'larla gazlarla saldırmaya devam eden bir devlet vardır. Devlet, hukukunu yitirmiştir. Devlet, anayasal bir devlet olmaktan uzaklaşmıştır."

"BU SALDIRI TÜRKİYE HALKLARINA BİR SALDIRIDIR"

"3 belediye başkanımız görevden alındı. Bu saldırı yalnızca HDP'ye yönelik değildir. Bu saldırı Türkiye halklarına bir saldırıdır. Alınan belediye başkanlıkları Mardin, Diyarbakır ve Van'dır ama saldırı Trabzon'adır, Bursa'yadır, Ankara'yadır, tüm Türkiye'yedir."

"MUTLAKA BU İKTİDARIN YAPTIKLARINDAN HESAP SORACAĞIZ"

"Bu iktidar demokrasiden kaçıyor ama biz demokrasi mücadelesi ile bu iktidarın peşindeyiz. Mutlaka ama mutlaka bu iktidarın yaptıklarından hesap soracağız. Tüm yerel yönetimlerde, tüm meşru demokratik zeminlerde demokrasi mücadelemize devam edeceğimizin altını çiziyorum. Bir kez daha tekrarlıyorum; kaybettiler yine kaybedecekler, kazandık yine kazanacağız!"

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli

NE OLDU?

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, haklarında terör suçlarından soruşturma bulunan Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir belediye başkanlarının yerine yeni görevlendirme yapıldı.

Anayasanın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 45 ve 46'nci maddelerini hatırlatan Bakanlık, Diyarbakır'a Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu'nu atadı.

İçişleri Bakanlığı, görevden uzaklaştırdığı Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün yerine Mardin Valisi Mustafa Yaman'ı atadı.

Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan'ı da görev alan Bakanlık, yerine Van Valisi Mehmet Emin Bilmez'i görevlendirdi.

İçişleri Bakanlığı tarafından Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden alınan Adnan Selçuk Mızraklı, "Hukuk dışı durum yaşıyoruz. Toplumun demokrasi ve hukuk değerleri doğrultusunda yeni bir evreye girdiğini görüyoruz. Ne anayasa ne seçimleri icra eden bir tutum var. Gasp edilen halk iradesidir" dedi.

İçişleri Bakanlığının kayyum kararının ardından Diyarbakır, Mardin ve Van başta olmak üzere 29 ilde bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda 418 şüpheli gözaltına alındı.

HDP, kayyumlara ilişkin yaptığı açıklamada "Bu yeni ve açık bir siyasi darbedir. Bu aynı zamanda Kürt halkının siyasi iradesine dönük düşmanca bir tutumdur" ifadelerini kullandı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Van, Mardin ve Diyarbakır büyükşehir belediye başkanlıklarına kayyum atanmasıyla ilgili yaptığı açıklamada "Milletin iradesini yok saymak kabul edilemez" dedi.