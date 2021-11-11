TEMİZLİK GÖREVLİSİ OLDUĞU BELEDİYE ÖNÜNDEKİ TÖRENLE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

BODRUM, MUĞLA (DHA) - MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, tali yoldan çıkan otomobile çarpıp, yaşamını yitiren motosiklet sürücüsü Mehmet Ali Top (37) için temizlik görevlisi olarak çalıştığı Bodrum Belediyesi önünde tören düzenlendi. Törenin ardından Top'un Yalı Mezarlığı'na götürülen cenazesi, öğle vakti beklenmeden kılınan namazın ardından gözyaşları içinde toprağa verildi.

Kaza, dün saat 11.30 sıralarında Yalı Çiftlik Mahallesi Kızılağaç mevkiinde meydana geldi. Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde çalışan Mehmet Ali Top'un kullandığı 48 BH 424 plakalı motosiklet, tali yoldan kontrolsüz şekilde anayola çıktığı ileri sürülen Ali İhsan Demir yönetimindeki 48 AAV 725 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü Mehmet Ali Top ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi olay yerindeki müdahalesinin ardından ilçedeki bir özel bir hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsü Top, burada yaşamını yitirdi.

BELEDİYE ÖNÜNDE TÖREN YAPILDI

Yaşamını yitiren Mehmet Ali Top için temizlik görevlisi olarak çalıştığı Bodrum Belediyesi önünde bugün tören düzenlendi. Törene, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, belediye çalışanları, ailesi ve sevenleri katıldı. Törende konuşan Aras, başsağlığı dilerken belediye çalışanlarından trafikte dikkatli olmalarını istedi.

Okunan duaların ardından Mehmet Ali Top'un bir süre Başkan Aras ve tören mangasının omuzlarında taşınan cenazesi, cenaze aracına konulup, Yalı Mezarlığı'na götürüldü. Burada öğle vakti beklenmeden kılınan namazın ardından Top'un cenazesi gözyaşları içinde toprağa verildi.