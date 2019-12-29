: Temel Karamollaoğlu, yerli otomobili eleştirdi: Modeli İtalyanlara yaptırdık

29.12.2019 09:15 | Son Güncelleme: 29.12.2019 09:42

ürkiye'nin Otomobili Girişim Grubu tarafından yapılan yerli elektrikli otomobil görücüye çıktı. Dünyada Türkiye'de büyük yankı uyandıran arabanın ilk sürüşünü Cumhurbaşkanı Erdoğan yaparken kimi partiler aracı beğenirken kimileri de eleştirdi.

"YÜZDE YÜZ YERLİ OLMALI"

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Şimdi bir de yerli arabamız çıktı. Yerli diyoruz, modeli İtalyanlara yaptırıyoruz. Bizim üretimden bahsederken yerli otomobilin yüzde 100 yerli yapılabilmesi bizim her zaman idealimizdir. Böyle bir atılımda bulunanlara da kim olursa olsun, iktidara da elbette destek veririz" dedi.

"BUNDAN 3 SENE ÖNCE BİZİM İNSANLARIMIZ DİZAYN ETMİŞTİ"

"Bundan 3 sene önce bizim insanlarımız bundan bir tane dizayn etmişti" diyen Karamollaoğlu, "Bakan çıkıp takdim etti. Ne oldu o? O araba tarihe karıştı. Öldü mü? Bilmiyoruz. Ne olduysa oldu. Olmuyormuş. Olabilmesi için İtalyanlara yaptıralım. İşin enteresanı şu, benim söylediklerim her zaman iktidara tenkit mahiyetinde anlaşılıyor. Yahu ben tenkit etmek için söylemiyorum. Yol göstermek için söylüyorum. Bu işin yolu elbette var" diye konuştu.

İMAMOĞLU, YERLİ ARABAYI BEĞENDİ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i evinde ziyaret etti. Ziyeret sonrası açıklama yapan İmamoğlu, yerli otomobile ilişkin destek açıklaması yaparak ,"Umarım ülkemizin bir yerli aracı olur. Bu bir başlangıç. Olduğunda ne olur, İBB araçlarını oradan alır" ifadelerini kullandı.

BAHÇELİ: GURUR DUYDUM

MHP Lideri Devlet Bahçeli'den yerli otomobil için ilk yorum geldi. Bahçeli, "Gurur duydum. Mühendislerimizi, işçilerimizi, iş adamlarımızı ve hükümeti kutluyorum" dedi.

Haber Videosu