Karamollaoğlu-Babacan görüşmesinde dikkat çeken Sadullah Ergin detayı

02.10.2019 18:13

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu 'Türkiye'nin Geleceği İçin Lider Ziyaretleri' kapsamında, AK Parti'den ayrılarak yeni parti kurma hazırlığı yapan Ali Babacan ile görüştü. Babacan'ın Balgat'taki çalışma ofisinde gerçekleşen görüşme yaklaşık 2 saat sürdü.

Ali Babacan, görüşme sonrasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Karamollaoğlu'na ziyaretinden dolayı teşekkür etti.

SADULLAH ERGİN İLK KEZ BABACAN'IN YANINDA GÖRÜNTÜLENDİ

Babacan'ın Ankara Balgat'ta bulunan çalışma ofisinde gerçekleşen görüşmede, eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in de yer alması dikkati çekti. Ergin, 'Babacan ile hareket ediyor' iddialarının ardından ilk kez Babacan'ın yanında görüntülendi.

BABACAN: ÜLKE VE BÖLGEMİZİN SORUNLARINI ELE ALDIK

Karamollaoğlu'nun ziyaretinden memnun olduklarını belirten Ali Babacan, iki saat süren görüşmede, "Ülkenin ve bölgenin içinde bulunduğu durumu durumu ele aldık. Bizim parti çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Başlattığımız çalışmalar ile ilgili ilk elden kendilerine bilgi verdik, görüşlerini aldık" ifadelerine yer verdi.

KARAMOLLAOĞLU: HEPİMİZİN DİYALOĞA İHTİYACI VAR

Temel Karamollaoğlu da, "Ülke ve bölgemizin içinde bulunduğu şartları ele aldık. Derdimiz ülkemizin içinde bulunduğu durumdan kurtulması. Bunun için hepimizin diyaloğa ihtiyacımız var. Sayın Babacan'a çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi.

KARAMOLLAOĞLU'NUN DAVUTOĞLU İLE DE GÖRÜŞMESİ BEKLENİYOR

Karamollaoğlu'nun yeni parti kurma hazırlığında olan eski başbakan Ahmet Davutoğlu'nu da ziyaret etmesi bekleniyor.