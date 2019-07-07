Temel Karamollaoğlu: Biz her iddiamızdan vazgeçeriz, yeter ki problemleri çözün

Saadet Partisi Genel İdare Kurulu toplantısının açılışında konuşan Karamollaoğlu, AKP'nin İstanbul seçimlerindeki yenilgiden ders alması gerektiğini vurgulayarak şöyle devam etti: "İstanbul seçimleri sadece bir ikazdır. Daha iki ay dolmadan 800 bin fark yemek ne demektir ya? Uyanın Allah aşkına. Ama millet artık uyanmaya başladı."

Önümüzdeki dört yıl seçim olmayacağını hatırlatan Karamollaoğlu şunları söyledi: "Biz çözüm bekliyoruz. Biz her iddiamızdan vazgeçeriz, yeter ki şu ülkenin içinde bulunduğu problemlere siz çözüm üretin. Ama en ufacık bir sinyal yok… Köprüler, yollar, tüneller hepsi sırtımıza yük. Günde bir uçağın indiği havaalanına, 'senede bir buçuk milyon yolcu gelecek' diye taahhütte bulunmuşlar. Böyle bir mantık olur mu?"

Merkez Bankası eleştirisi

Karamollaoğlu, Merkez Bankası (MB) Başkanı Murat Çetinkaya'nın görevden alınma nedeninin 'faizleri indirmemesi' olup olmadığı yönündeki soruya ise şöyle yanıt verdi: "Faiz bir sistem meselesidir. Faizin içinde bütün faaliyetlerinizi yürütürken; indirip, çıkarmak sizin politikalarınızla alakalıdır, MB başkanıyla değil. Bizim de bugüne kadar söylemek istediğimiz bu, gerçekleri görün. Bu MB başkanının tavrından kaynaklanmıyor, sizin politikalarınızın yanlışlığından kaynaklanıyor. Ekonomi, başına koyduğunuz adamların şahsından dolayı ne düzelir, ne bozulur. Sizin uyguladığınız politikalar sebebiyle düzelir veya bozulur. Onun için biz 'liyakat' diyoruz. Ehil insanı koyacaksınız, o zaman düzelir."