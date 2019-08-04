Temel atma törenindeki ilginç görüntü sosyal medyayı salladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Bakırköy'de İstanbul Süryani Kadim Vakfı Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi Temel Atma Töreni'ne katıldı.

Erdoğan, Yeşilköy'deki İstanbul Süryani Kadim Vakfı Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi temel atma törenindeki konuşmasında, kilisenin Süryani cemaatine ve İstanbul'a kazandırılmasında emeği geçenleri tebrik etti. Eski İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanları Kadir Topbaş ve Mevlüt Uysal'ın süreç boyunca vakfa her türlü desteği sağladığını, Vatikan temsilcilerinin de gereken adımları atmasıyla Süryani vatandaşların kendilerine ait bir kiliseye kavuşma imkanı elde ettiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Süryani cemaatinin cömert katkılarıyla kısa sürede inşaatının tamamlanacağına inandığım bu kiliseyi İstanbul'umuz için de yeni bir zenginlik olarak görüyorum" dedi.

İLGİNÇ OLAY SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

Erdoğan'ın konuşması sonrasında protokol, temel atma butonlarının başına geçerken, bu sırada yaşanan bir olay ise sosyal medyanın gündemine düştü.

Eski Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış ile AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı'nın temel atma butonuna basabilmek için gösterdikleri çaba dikkatlerden kaçmazken, sosyal medyaya düşen görüntülerde AK Partili Çamlı'nın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun önünde bulunan butona beraber basmak yerine önündeki boşluğu elleriyle kapattığı ve Egemen Bağış'ın da Çamlı'nın butona dokunduğunu zannedip ellerini ellerinin üzerine koyduğu görülüyor.

Temel atma töreninde yaşanan ilginç olay, sosyal medyada gündem yaratırken, birçok kullanıcı olayla ilgili yorumlarda bulundu.