TEM'de trafik kazası! Edirne istikameti kapandı
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TEM'de trafik kazası! Edirne istikameti kapandı

TEM Büyükçekmece mevkiinde meydana gelen trafik kazası nedeniyle yol, Edirne istikametine kapandı.

06.01.2020 18:02 | Son Güncelleme: 06.01.2020 18:02
TEM'de trafik kazası! Edirne istikameti kapandı

TEM mevkii'nde meydana gelen kazada 2 TIR ve bir kamyonet kazaya karıştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait katı atık TIR'ı bariyeri aşarak yol kenarına düştü. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kaza nedeniyle yol istikametine kapandı. Araçları kaldırma çalışması sürüyor.

Kaynak: DHA
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