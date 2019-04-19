TEM Otoyolu'nda 3 TIR Birbirine Girdi, Kilometrelerce Kuyruk Oluştu

Kocaeli'nin İzmit ilçesi TEM Otoyolu'nda aynı istikamette olan 3 TIR zincirleme kaza yaptı. Kazada yaralanan 1 TIR sürücüsü itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken, trafiğin durması sonrası yolda uzun kuyruklar oluştu.

3 TIR ZİNCİRLEME KAZA YAPTI

Kaza, akşam saatlerinde İzmit ilçesi TEM otoyolu Hatipköy Viyadüğü'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara istikametinde seyri halinde olan sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 K 3834 plakalı TIR, aynı istikamette yavaşlayan Kadir Biçer idaresindeki 41 B 7215 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Aynı istikamette seyir halinde olan Emrah Maral yönetimindeki 06 EY 0066 plakalı TIR da duramayarak kaza yapan TIR'lara arkadan çarptı. Kazada ismi öğrenilemeyen TIR sürücüsü araç içerisinde sıkışarak yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

ARAÇTA SIKIŞAN YARALIYI İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI

Kısa süre sonra olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri tarafından TIR'ın kupa kısmında sıkışan sürücü kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi ambulansta yapılan yaralı Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

KAZADA UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

Kaza sebebi ile trafiğe kapanan TEM Otoyolu Ankara istikametinde yaklaşık 10 kilometre kuyruk oluştu. Yolda güvenlik önlemleri alan ekipler tarafından yolun 1 şeridi trafiğe açıldı. Durma noktasına gelen trafik, araçların çekici yardımı ile kaldırılmasının ardından tekrar normale döndü. Yolda oluşan kilometrelerce uzunluğundaki trafik havadan görüntülendi.

Kaynak: İHA