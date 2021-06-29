TEM BAĞLANTI YOLUNDA MOTOSİKLET KAZASI 2 YARALI

Metris Cezaevi yönü TEM Bağlantı Yolu'nda iki kişinin olduğu motosiklet otomobile arkadan çarptı.

Metris Cezaevi yönü TEM Bağlantı Yolu'nda iki kişinin olduğu motosiklet otomobile arkadan çarptı. Kazada motosiklette bulunan biri kadın iki kişi, hafif şekilde yaralandı.

Metris Cezaevi yönü TEM Bağlantı Yolu üzerinde iki kişinin olduğu motosiklet, önündeki otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet yere devrilirken, üzerindeki iki kişi yere savrularak, hafif şekilde yaralandı. Otomobil sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalelerinin ardından yaralıları ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı