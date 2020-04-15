TEM bağlantı yolunda iki tır kaza yaptı! Sürücülerden biri tırda sıkıştı
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TEM Otoyolu, Beylikdüzü, 3. Sayfa, Güncel

TEM bağlantı yolunda iki tır kaza yaptı! Sürücülerden biri tırda sıkıştı

Beylikdüzü liman yolu TEM bağlantı istikametinde iki tır kaza yaptı. Kazada sürücülerden biri tırda sıkışırken, trafiğe kapanan yolda kilometrelerce kuyruk oluştu.

15.04.2020 17:04 | Son Güncelleme: 15.04.2020 17:04
TEM bağlantı yolunda iki tır kaza yaptı! Sürücülerden biri tırda sıkıştı

Beylikdüzü liman yolu TEM bağlantı istikametinde 2 tırın karıştığı kazada sürücülerden biri tırda sıkıştı. Kazada 2 kişi yaralanırken trafiğe kapanan yolda kilometrelerce kuyruk oluştu.

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak: İHA

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