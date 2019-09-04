TEM bağlantı yolunda zincirleme kaza: 1'i ağır, 4 yaralı

04.09.2019 07:31

Esenyurt, TEM Bağlantı yolu TEM istikametinde meydana gelen ve 7 aracın karıştığı zincirleme kazada biri ağır 4 kişi yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

TEM İSTİKAMETİ 45 DAKİKA KAPALI KALDI

Trafik kazasının meydana geldiği yolda TEM istikameti yaklaşık 45 dakika trafiğe kapandı. Ardından trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaya başladı.

BİR BÜYÜK KAZA DA KÇO'DA

Esenyurt'taki zincirleme kazanın bir benzeri de İstanbul'un Anadolu yakasında Kuzey Çevre Otoyolu Reşadiye bölgesinde meydana geldi. Bu sabah 07:00 civarında yaşanan kazada TIR, kamyon ve binek araçlar birbirine girdi. Araç sürücülerinden bazılarının yaralı olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA