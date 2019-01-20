Mesaja 'Evet' Cevabını veren Osmaniyeli Gence 500 Liralık Fatura Geldi

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 20 yaşındaki Sefa Topaktaş, cep telefonuna 500 TL fatura gelince sosyal medya hesabından kendisine mesaj atan kişilerce dolandırıldığını anladı.

Sosyal medya arkadaşından "Hediye çeki kazandım senide düşündüm, cep telefonun faturalı mı" şeklinde mesaj alan Sefa Topaktaş arkadaşı zannettiği kişiye "evet" cevabını verdi. Topaktaş'ın cep telefonu numarasını isteyen dolandırıcı kendisine mesaj göndereceğini ve büyük harflerle gelen mesajı "evet" yazarak cevaplaması halinde hediye kazanacağını söyledi.

HEDİYE ÇEKİ YERİNE KABARIK FATURA GELDİ

Arkadaşı zannettiği dolandırıcının dediklerini harfiyen yapan Sefa Topaktaş aradan geçen süre zarfında hediye çeki beklerken telefon faturası 500 TL gelince dolandırıldığını anladı.

"O ESNADA DÜŞÜNEMİYORSUN"

"Ben düştüm siz düşmeyin" diyen Sefa Topaktaş, "Bu tür mesajların dolandırıcılık amaçlı olduğunu biliyorum. Fakat o esnada düşünemiyorsun. Meğer arkadaşın sosyal medya hesabı dolandırıcılar tarafından çalınmış. Sosyal medyada bu tür mesajlar atan ve arkadaşınız zannettiğiniz kişi aslında bir dolandırıcı olabiliyor" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA