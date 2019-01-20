Mesaja 'Evet' Cevabını veren Osmaniyeli Gence 500 Liralık Fatura Geldi
Osmaniye'de "Hediye çeki kazandım senide düşündüm, cep telefonun faturalı mı" şeklinde mesaja "evet" cevabını veren 20 yaşındaki Sefa Topaktaş, gelen 500 liralık faturayla neye uğradığını şaşırdı.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 20 yaşındaki Sefa Topaktaş, cep telefonuna 500 TL fatura gelince sosyal medya hesabından kendisine mesaj atan kişilerce dolandırıldığını anladı.
Sosyal medya arkadaşından "Hediye çeki kazandım senide düşündüm, cep telefonun faturalı mı" şeklinde mesaj alan Sefa Topaktaş arkadaşı zannettiği kişiye "evet" cevabını verdi. Topaktaş'ın cep telefonu numarasını isteyen dolandırıcı kendisine mesaj göndereceğini ve büyük harflerle gelen mesajı "evet" yazarak cevaplaması halinde hediye kazanacağını söyledi.
HEDİYE ÇEKİ YERİNE KABARIK FATURA GELDİ
Arkadaşı zannettiği dolandırıcının dediklerini harfiyen yapan Sefa Topaktaş aradan geçen süre zarfında hediye çeki beklerken telefon faturası 500 TL gelince dolandırıldığını anladı.
"O ESNADA DÜŞÜNEMİYORSUN"
"Ben düştüm siz düşmeyin" diyen Sefa Topaktaş, "Bu tür mesajların dolandırıcılık amaçlı olduğunu biliyorum. Fakat o esnada düşünemiyorsun. Meğer arkadaşın sosyal medya hesabı dolandırıcılar tarafından çalınmış. Sosyal medyada bu tür mesajlar atan ve arkadaşınız zannettiğiniz kişi aslında bir dolandırıcı olabiliyor" şeklinde konuştu.
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bulunmayacak bir dolandırıcı değil azıcık devlet el atsa bu parayı kim alıyor çözemezmi yazıkCevap Yaz 34 1 Yayından Kaldır
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EVET diyenlerin hali ortada isteCevap Yaz 34 7 Yayından Kaldır
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ah kanunlar ah yasalar , adam gibi kanunlar yapsak bu olaylar olabilirmi ?Cevap Yaz 30 2 Yayından Kaldır
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Haketmiş bence şimdiki Asosyal gençlik işte bunlarCevap Yaz 10 15 Yayından Kaldır
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Geçenlerde mezarlık yanında kaldırım düzenlemesi yapıyorduk. Tipik millet gelmiş bakıyorlar, dedik ki ''beleş mezar yeri var, isteyen hemen mezarlık bekçisine gidip adını yazdırsın'' 10 dk. sonra bekçi koştu geldi ''siz bunlara ne dediniz, benim orası insan kaynıyor''. Seviyorum böyle boş beleş olduğunda hemen aksiyon alan insanları :) :)Cevap Yaz 21 1 Yayından Kaldır