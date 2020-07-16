Telefonla dolandırıcılık şüphelisi tutuklandı Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde telefonla aradığı yaşlı kadını dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde telefonla aradığı yaşlı kadını dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Nermin G'yi telefonla arayan Mehmet Yakup P, kendisini polis olarak tanıtarak, kimliğinin hırsızlık olayında kullanması nedeniyle evindeki altın ve parayı polise vermesi gerektiğini söyledi.

Nermin G'yi ikna eden şüpheli, yaşlı kadının evine giderek 650 avro, 100 dolar, 2 bin 750 lira, 3 yarım altın, 6 çeyrek altın, 3 kolye, 1 altın takı seti, 1 bilezik, 4 taşlı yüzük ve 1 alyansı aldıktan sonra taksi ile binadan uzaklaştı.

Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan Nermin G, polisi arayarak şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatan Gümüşhacıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekipleri, şüphelinin Çorum'da olduğunu tespit etti.

Çorum'da gözaltına alınan zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Şüphelinin yaşlı kadından altığı para ve altınları avro ve dolara çevirerek Gürcistan'daki bir banka hesabına gönderdiği tespit edildi.

Kaynak: AA