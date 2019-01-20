Telefon ile Konuşuyormuş Gibi Yapan Çocuk, Sevimliliğiyle Gönüllerde Taht Kurdu

Küçük çocuğun telefonla konuşuyormuş gibi yaptığı anların görüntüleri sosyal medyada çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

"ŞUNUN SEVİMLİLİĞİNE BAKIN"

Sosyal medyada paylaşılan ve nerede çekildi bilinmeyen görüntülerdeki küçük çocuğun sempatik hareketleri sosyal medya kullanıcılarını güldürdü. Sempatik çocuk hareketleriyle gönüllerde taht kurdu. Videoya yorum yapan bir sosyal medya kullanıcısı, "Şunun sevimliliğine bakar mısınız ya?" ifadelerini kullandı. Başka bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Yanaklara bak ısırıp ısırıp seveceksin" ifadelerini kullandı.