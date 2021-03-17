700 kovandaki binlerce arısı telef oldu! "Umutlarımı da gömüyorum" diyerek mezar kazıp başlarında dua etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

700 kovandaki binlerce arısı telef oldu! "Umutlarımı da gömüyorum" diyerek mezar kazıp başlarında dua etti

17.03.2021 08:52 | Son Güncelleme: 17.03.2021 09:22

Adana'da bir arıcı 700 kovanda bulunan binlerce bal arısının telef olduğunu görünce şoka uğradı. 280 bin lira zararı olduğunu söyleyen vatandaş, "Bir insan evladını kaybettiğinde nasıl hissederse öyle hissettim. Zirai ilaçlar yüzünden oluyor, hep aynı durumla karşılaşıyorum. Buraya umutlarımı ve hayallerimi de gömdüm" diyerek arıları için mezar kazıp başlarında dua etti.

İlçeye bağlı Pirili Mahallesi'nde 7 yıldır arıcılık yapan Bekir Binici, önceki gün arı kovanlarını kontrol ettiğinde 700 kovanında bulunan arılarının yüzde 70'inin telef olduğunu gördü. Arı ölümlerine, çevredeki çiftliklerde kullanılan zirai tarım ilaçlarının neden olduğunu düşündüğünü aktaran Binici, 280 bin TL zarar ettiğini belirtti.

ÖLÜM NEDENİ TARIM İLAÇLARI

Daha önce de bazı arılarının öldüğünü ve yaptırdığı testler sonucu, ölüm nedeninin tarım ilaçları olduğunu öne süren Binici, "Emeklerim heba oldu. Bir insanın evladının öldüğünü duyduğu anki hissi yaşadım. Çok kötü bir his. İşkence yaşamış gibi hissettim kendimi. Onlar benim her şeyimdi. Artık bu zirai ilaçlar yüzünden arılarımızın ölmesi arıcının kaderi oldu. Her sene aynı durumla karşılaşıyoruz. Bu konuda destek ve çözüm bekliyoruz. Birileri ekmek kazanacak diye birileri ekmeğinden olmasın" dedi.

700 kovandaki binlerce arısı telef oldu! 'Umutlarımı da gömüyorum' diyerek mezar kazıp başlarında dua etti

"UMUTLARINI VE HAYALLERİMİ DE GÖMDÜM"

Binici, telef olan arılarını mezar kazarak gömdü. Arılarının başında dua eden Binici, "Buraya sadece arılarımı gömmüyorum, umutlarımı ve hayallerimi de birlikte gömüyorum" diye konuştu.

700 kovandaki binlerce arısı telef oldu! 'Umutlarımı da gömüyorum' diyerek mezar kazıp başlarında dua etti
700 kovandaki binlerce arısı telef oldu! 'Umutlarımı da gömüyorum' diyerek mezar kazıp başlarında dua etti
700 kovandaki binlerce arısı telef oldu! 'Umutlarımı da gömüyorum' diyerek mezar kazıp başlarında dua etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları (4)
YİNE BİR İNSAN: sömürü yüzünden ölen masum canlar. vebali agır sebep olan her kez
Cevap Yaz Yayından Kaldır
1234: Anlaşıldı sen evlat acısı tatmamışsın
Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
VATANDAŞ: İyide millet ne yapsın senin arıların ölmesin diye ilaç atmasınmı sen nasıl malını düşünüyorsan çiftçi kardeşimde mahsülünü düşünüyor yapacak birşey yok
Cevap Yaz 8 Yayından Kaldır
Tüm 4 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Joe Biden Ziya Selçuk Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hülya Avşar Aleyna Tilki Pelin Öztekin İbrahim Tatlıses
Spor Ünal Karaman Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Fırat Aydınus Halis Özkahya
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Kavga
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 700 kovandaki binlerce arısı telef oldu! "Umutlarımı da gömüyorum" diyerek mezar kazıp başlarında dua etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.3.2021 09:44:05. #1.14#
title