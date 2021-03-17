700 kovandaki binlerce arısı telef oldu! "Umutlarımı da gömüyorum" diyerek mezar kazıp başlarında dua etti

Adana'da bir arıcı 700 kovanda bulunan binlerce bal arısının telef olduğunu görünce şoka uğradı. 280 bin lira zararı olduğunu söyleyen vatandaş, "Bir insan evladını kaybettiğinde nasıl hissederse öyle hissettim. Zirai ilaçlar yüzünden oluyor, hep aynı durumla karşılaşıyorum. Buraya umutlarımı ve hayallerimi de gömdüm" diyerek arıları için mezar kazıp başlarında dua etti.

İlçeye bağlı Pirili Mahallesi'nde 7 yıldır arıcılık yapan Bekir Binici, önceki gün arı kovanlarını kontrol ettiğinde 700 kovanında bulunan arılarının yüzde 70'inin telef olduğunu gördü. Arı ölümlerine, çevredeki çiftliklerde kullanılan zirai tarım ilaçlarının neden olduğunu düşündüğünü aktaran Binici, 280 bin TL zarar ettiğini belirtti.

ÖLÜM NEDENİ TARIM İLAÇLARI

Daha önce de bazı arılarının öldüğünü ve yaptırdığı testler sonucu, ölüm nedeninin tarım ilaçları olduğunu öne süren Binici, "Emeklerim heba oldu. Bir insanın evladının öldüğünü duyduğu anki hissi yaşadım. Çok kötü bir his. İşkence yaşamış gibi hissettim kendimi. Onlar benim her şeyimdi. Artık bu zirai ilaçlar yüzünden arılarımızın ölmesi arıcının kaderi oldu. Her sene aynı durumla karşılaşıyoruz. Bu konuda destek ve çözüm bekliyoruz. Birileri ekmek kazanacak diye birileri ekmeğinden olmasın" dedi.

"UMUTLARINI VE HAYALLERİMİ DE GÖMDÜM"

Binici, telef olan arılarını mezar kazarak gömdü. Arılarının başında dua eden Binici, "Buraya sadece arılarımı gömmüyorum, umutlarımı ve hayallerimi de birlikte gömüyorum" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı