Telef ettiği hayvana gelen ayıyı, vatandaşlar görüntüledi
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Telef ettiği hayvana gelen ayıyı, vatandaşlar görüntüledi

Telef ettiği hayvana gelen ayıyı, vatandaşlar görüntüledi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde önceki gün telef ettiği büyükbaş hayvanı yemeğe geldiği düşünülen ayı, çevredeki vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde önceki gün telef ettiği büyükbaş hayvanı yemeğe geldiği düşünülen ayı, çevredeki vatandaşlar tarafından görüntülendi. Ayı, köpeklerin tepki vermesi sonrası ormanlık alana kaçarak gözden kayboldu.

Pınarbaşı ilçesine bağlı Uzunçam Mahallesinde geçimini hayvancılıkla sağlayan Hüseyin Aslan'a ait büyükbaş hayvan, önceki gün ayının saldırısı sonrası telef oldu. Telef olan hayvanı yemek için geldiği düşünülen ayı, tekrar Pınarbaşı'nın ilçe merkezine 2 kilometre uzaklıktaki Uzunçam Mahallesine kadar indi. Ayının geldiğini gören vatandaşlar, cep telefonuyla ayıyı kayda aldı.

Ayı, bir süre sonra köpeklerin tepki vermesi sonrasında, ormanlık alana kaçarak gözden kayboldu. Ayının merada gezmesi ve köpeklerden kaçış anı ise anbean cep telefonu kamerasına kaydedildi. - KASTAMONU

Telef ettiği hayvana gelen ayıyı, vatandaşlar görüntüledi
Telef ettiği hayvana gelen ayıyı, vatandaşlar görüntüledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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