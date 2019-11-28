Tel Abyad Hastanesinde doğdu, adı "Barış" oldu

28.11.2019 09:35 | Son Güncelleme: 28.11.2019 09:35

Sağlık Bakanlığı tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör örgütlerinden temizlediği bölgeye kurulan Tel Abyad Hastanesinde ilk doğum gerçekleştirdi. 3 kilo 600 gram ağırlığında doğan bebeğe "Barış" ismi verildi.

Tel Abyad'da YPG/PKK terör örgütlerinden temizlenen bölgeye kurulan Tel Abyad Hastanesinde günde 750 hastaya hizmet veriliyor. Hastanede, 6'sı doktor olmak üzere 38 personel görev alıyor. Acil Servis, Çocuk Hastalıkları, Dahiliye ve Kadın Doğum branşlarında hizmet verilen hastanede ilk doğum gerçekleşti.

28 yaşındaki Vatha Favaz 3 kilo 600 gram ağırlığında sağlıklı bir bebek dünyaya getirdi. Hastane personeli annenin sevincine ortak olurken anne Favaz, "Elhamdülillah doğumum kolay geçti. Türkiye'ye çok teşekkürler bana çok yardımcı oldular" dedi. Doğan bebeğe "Barış" ismi verildi.

(Neşra Durmaz/İHA)

Kaynak: İHA