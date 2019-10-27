Terör örgütü PKK'nın bomba yerleştirerek tuzakladığı araç imha edildi

Terör örgütü PKK'nın bomba yerleştirerek tuzakladığı araç imha edildi

Barış Pınarı Harekatı kapsamında terörden arındırılan Tel Abyad'da, YPG/PKK'lı teröristlerin bomba yerleştirerek tuzakladığı araç kontrollü şekilde imha edildi.

27.10.2019 17:03

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusunun (SMO) Fırat'ın doğusunda Güvenli Bölge oluşturmak amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında terörden arındırılan Tel Abyad'da, YPG/PKK'lı teröristlerin bomba yerleştirerek tuzakladığı araç, Mayın El Yapımı Patlayıcı Tespiti ve İmha (METİ) timlerince kontrollü şekilde tahrip edildi.

Terör örgütü PKK/YPG'nin Tel Abyad'da bomba yerleştirerek tuzakladığı araç, Mayın El Yapımı Patlayıcı Tespiti ve İmha (METİ) timlerince kontrollü şekilde tahrip edildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Terör örgütü PKK/YPG'nin Tel Abyad'da bomba yerleştirerek tuzakladığı aracın, METİ timleri tarafından kontrollü şekilde tahrip edildiği belirtildi.

Bakanlığın Twitter hesabından aracın tahrip edildiği görüntülere de yer verildi.

Kaynak: AA

VİDEO: Terör örgütü PKK'nın bomba yerleştirerek tuzakladığı araç imha edildi
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