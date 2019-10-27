Terör örgütü PKK'nın bomba yerleştirerek tuzakladığı araç imha edildi
Barış Pınarı Harekatı kapsamında terörden arındırılan Tel Abyad'da, YPG/PKK'lı teröristlerin bomba yerleştirerek tuzakladığı araç kontrollü şekilde imha edildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusunun (SMO) Fırat'ın doğusunda Güvenli Bölge oluşturmak amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında terörden arındırılan Tel Abyad'da, YPG/PKK'lı teröristlerin bomba yerleştirerek tuzakladığı araç, Mayın El Yapımı Patlayıcı Tespiti ve İmha (METİ) timlerince kontrollü şekilde tahrip edildi.
Terör örgütü PKK/YPG'nin Tel Abyad'da bomba yerleştirerek tuzakladığı araç, Mayın El Yapımı Patlayıcı Tespiti ve İmha (METİ) timlerince kontrollü şekilde tahrip edildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Terör örgütü PKK/YPG'nin Tel Abyad'da bomba yerleştirerek tuzakladığı aracın, METİ timleri tarafından kontrollü şekilde tahrip edildiği belirtildi.
Bakanlığın Twitter hesabından aracın tahrip edildiği görüntülere de yer verildi.
VİDEO: Terör örgütü PKK'nın bomba yerleştirerek tuzakladığı araç imha edildi