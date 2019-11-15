(TEKRAR) HDP Gaziantep İl Başkanına terörden gözaltı

15.11.2019 05:28 | Son Güncelleme: 15.11.2019 05:30

Gaziantep'te terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik şafak vakti düzenlenen operasyonda HDP Gaziantep İl Başkanı Müslüm Kılıç gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terör, İstihbarat, Asayiş ve Özel Harekat şubeleri ekipleri şafak vakti helikopter ve İHA destekli HDP Gaziantep İl Başkanlığı ile Şahinbey ve Şehitkamil İlçe Başkanlığı binalarına eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerde arama yapan ekipler, çok sayıda örgütsel doküman ile dijital materyaller ele geçirdi.

Operasyonda HDP İl Başkanı Müslüm Kılıç'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Kaynak: AA