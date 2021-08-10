Teknosa ilk 6 ayda yüzde 49 büyüdü

2020 yılını son 20 yılın en başarılı performansıyla kapatan Teknosa, bu yılın ilk 6 ayında da yüzde 49'luk büyüme ile 3 milyar TL ciroya ulaştı.

2020 yılını son 20 yılın en başarılı performansıyla kapatan Teknosa, bu yılın ilk 6 ayında da yüzde 49'luk büyüme ile 3 milyar TL ciroya ulaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Teknosa, Yeni Neslin Teknosa'sı vizyonuyla dijitalleşme ve tüm kanallarda mükemmel müşteri deneyimi konusundaki atılımlarının meyvesini almaya devam ediyor.

2020 yılını son 20 yılın en başarılı performansıyla kapatan Teknosa, 2021 yılının ilk 6 ayında da başarı grafiğini yükseltti. Teknosa, ilk 6 ayda geçen yıla göre yüzde 49'luk büyüme ile 3 milyar TL ciroya ulaştı. Karlılıkta iyileşme performansını sürdüren şirket, esas faaliyet karını yüzde 193'luk bir artışla 112 milyon TL'ye ulaştırdı. Şirket, çoklu kanal deneyiminin önemli bir unsuru olarak kesintisiz yatırım yaptığı e-ticarette de cirosunu 500 milyon TL'ye çıkardı.

Teknosa, salgın nedeniyle alınan tedbirler kapsamında mağaza kapalılıklarının ilk çeyreğe göre daha yoğun olduğu ikinci çeyrekte, 1,5 milyar TL ciro elde etti. E-ticarette yılın ilk çeyreğine göre satışlarını yüzde 46 artırarak 295 milyon TL ciroya ulaştı ve online satışların perakende cirosu içindeki payı yüzde 21 oldu.

"Yeni Neslin Teknosa'sı vizyonu ile sağlıklı büyümemizi sürdürüyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Teknosa Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Timur, "Yeni Neslin Teknosa'sı vizyonu ile müşteri odaklı dönüşüm ve dijitalleşmede attığımız adımlar ile sağlıklı büyümemizi sürdürüyoruz. Pandeminin çeşitli zorluklarına rağmen müşterilerimizi artan teknoloji ihtiyaçlarıyla en sağlıklı ve güvenli koşullarda buluşturmaya devam ediyoruz. Çevik organizasyonumuz, güçlü omnichannel modelimiz ve veri analitiği kabiliyetlerimiz ile ikinci çeyrekte de performansımızı geçen döneme göre istikrarlı bir biçimde artırdık. İlk 6 ayda yüzde 49'luk büyümeye ulaştık." ifadelerini kullandı.

Kazanımlarımızı ülkemiz için faydaya dönüştürmeye kararlıyız

Teknosa'nın uçtan uça en iyi müşteri deneyimi, dijitalleşme ve veri analitiği, sürdürülebilirlik ve çalışanlarla birlikte işin geleceğine uyum konularına odaklandığını vurgulayan Timur, "Stratejik yol haritamızdaki alanlarda sürdürülebilir yatırımları tek tek hayata geçiriyoruz. Pandeminin yarattığı zorlu koşullara rağmen kazanılan başarıların mimarı olan Teknosa ekipleri, şirketimizin parlak geleceğinde önemli bir yeri olan 'pazaryeri' için yoğun şekilde çalışıyor.

Teknolojiyi odağına alan ve eşsiz bir modelle tasarlanan pazaryerinin, müşterilerimiz ve tüm paydaşlarımız için önemli bir değer yaratacağına inanıyorum. Mükemmel müşteri deneyimi anlayışıyla geçtiğimiz aylarda hayata geçirdiğimiz yeni sadakat programımız TeknoClub, bizi müşterilerimize yakınlaştırmaya ve ayrıcalıklı hizmetler sunmamıza katkı sağlamaya devam edecek. Daha güçlü bir gelecek için yatırımlarımızı artırarak sürdürüyoruz. Kazanımlarımızı tüm paydaşlarımız ve ülkemiz için faydaya dönüştürmeye kararlıyız." açıklamasında bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Günyol