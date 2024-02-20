Akıllı telefon pazarındaki payını artırabilmek için ürün yelpazesini sürekli olarak genişleten ZTE, katlanabilir modeller üzerinde çalışamaya devam ediyor. Bu kapsamda marka, kısa süre önce Galaxy Z Flip 5 rakibi Libero Flip modelini tanıttı. İşte ZTE Libero Flip özellikleri ve fiyatı…

ZTE Libero Flip özellikleri ve fiyatı

ZTE Libero Flip modeli, Qualcomm tarafından üretilen Snadpragon 7 Gen 1 işlemcisinden güç alıyor. Telefonun iç ekranı 6.9 inç ve 2790×1188 piksel çözünürlükteyken, kapaktaki ikinci ekran ise 1.43 inç boyutunda.

6 GB RAM + 128 GB depolama alanı ile birlikte gelen katlanabilir model, 4310 mAh kapasitesinde bir bataryadan güç çekiyor. Bu batarya, 33W hızlı şarj ile besleniyor. Ön tarafında 16 Megapiksellik özçekim kamerasına yer veren telefonun arka kasasında ise 50 Megapiksel ana kamera + 2 Megapiksel derinlik kamerası bulunuyor.

Fiyat performans odaklı vivo V30 Pro için geri sayım!

Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, FeliCa uyumlu NFC özelliklerine sahip olan ZTE Libero Flip'in genişliği 76 mm, ağırlığı 214 gram. Kalınlığı ise telefon açıkken 7.3 mm, kapalıyken 15.5 mm. Son olarak cihazda toz ve suya karşı dayanıklılık ve parmak izi okuyucusu da yer aldığını belirtmekte fayda var.

ZTE Libero Flip özellikleri şu şekilde sıralandı;

ÖzellikDetay İşlemci: Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1RAM: 6 GBDepolama: 128 GBAna Ekran: 6.9 inç, 2790×1188 çözünürlükİkinci Ekran (Kapak): 1.43 inç çift ekranKamera: 50 Megapiksel ana kamera + 2 Megapiksel derinlik kamerasıÖn Kamera: 16 MegapikselBatarya: 4310 mahŞarj: 33W hızlı şarjBoyutlar: Genişlik: 76 mm Kalınlık: 7.3 mm (açık) / 15.5 mm (kapalı) Ağırlık: 214 gramBağlantı: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, FeliCa uyumlu NFCEk Özellikler: IP42 toz ve suya dayanıklılık, yan monte parmak izi tarayıcı, yüz tanıma

6 GB RAM + 128 GB depolama alanına sahip ZTE Libero Flip modelinin fiyatı ise 420 dolar olarak belirlendi.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Katlanabilir akıllı telefonun özelliklerini ve fiyatını nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.