Xbox Series X ve S için özel bir Minecraft sürprizi

Microsoft tarafından geliştirilen, son yılların fenomen oyunlarından Minecraft, özel bir versiyonla gelecek. Xbox Series X ve S oyuncuları için özel bir Minecraft hazırlığı yapılıyor.

Microsoft tarafından geliştirilen, son yılların fenomen oyunlarından Minecraft, özel bir versiyonla gelecek. Ortaya çıkan bilgilere göre firma uzun süredir beklenen Xbox Series X ve S oyuncuları için özel bir Minecraft hazırlığında.

Xbox Series X ve S oyuncuları için özel Minecraft sürprizi

Minecraft, özellikle yeni nesil oyuncuların favorisi durumunda. Devasa bir sandbox oyunu olan Minecraft, ne yazık ki Xbox Series X ve S için uyarlanmış bir versiyona sahip. Bu anlamda oyunun tutkunları uzun süredir konsol için özel bir versiyon bekliyordu.

Alman USK ve ABD'li ESRB video oyun derecelendirme sitelerinde Minecraft Xbox Series X ve S versiyonu için yeni bir listeleme ortaya çıktı. Bu listeleme Microsoft'un özel bir versiyon için çalıştığı dedikodularını doğrular nitelikte. Bu yeni versiyonun ne zaman geleceği ise henüz belli değil. Ancak video oyun değerlendirme sitelerinde yer alıyor olması yeni Minecraft oyununa çok uzak olmadığımızı gösteriyor.

Peki, Xbox Seies X ve S için özel bir Minecraft neler sunacak? Bildiğiniz gibi Xbox Series X ve S yeni nesil bir konsol ve yeni teknolojileri destekliyor. Bu anlamda eski Xbox konsollardan Series X ve S için uyarlanan Minecraft bu anlamda ışın izleme gibi yeni imkanlara sahip değil.

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Yine 2017 yılında Microsoft ve oyunu geliştiren Mojang, Minecraft için 4K çözünürlük sunan bir grafik paketi sundu. Ancak o dönemin konsol ve bilgisayar donanımlarından istenen verim alınamadı. Şimdi ise Xbox Series X için hazırlanan özel versiyonda bu grafik paketin çok daha iyi bir sonuç vermesi bekleniyor.

Bunların yanında Mojang ve Microsoft'un bu yeni versiyonda Xbox oyuncuları için süprizler yapma ihtimali de konuşulanlar arasında.

Microsoft Series X ve S satışlarından memnun olsa da özel bir Minecraft versiyonunun konsol satışını yeniden artırma ihtimali var. Ancak Xbox Series X ve S satışlarının Playstation 5 satışlarına yetişmesi zor gibi görünüyor. Buna rağmen Minecraft oyuncularının Xbox satışlarına ciddi bir ivme kazandırması da beklentiler arasında.

Peki sizce Minecraft için özel Series X ve S versiyonu sizce nasıl olacak? Yorumlarınızı bekliyoruz.