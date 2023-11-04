Virgin Galactic'in Son Misyonu: Alan Stern Uzaya Çıktı

Astronot değilseniz ve uzaya gitmek istiyorsanız geriye tek bir şart kalıyor zengin olmanız. Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan Dünya manzarasını izlemek istemek epey külfetli. Ancak bunu yapan şirketler var. Virgin Galactic de bu şirketlerden yalnızca bir tanesi. Virgin Galactic henüz bu hedeflere ulaşamadı. Ancak şirketin son altı aydaki başarılarını kutlamak için nedenleri var. İşte detaylar…

Alan Stern, Plüton Misyonu'nun ardından Virgin Galactic ile kendisi uzaya çıktı!

Bu yıl boyunca Virgin Galactic'in yörünge altı uzaya altı uçuşu bir araya getirmesini izledik. Richard Branson bu şirketi, 2004 yılında kurdu. Bu şirketi kurmasındaki amacı ise uzay uçuşu deneyimini sıradan insanlara açmak ve bu süreçten biraz para kazanmaktı.

Perşembe günü şirket son Virgin Galactic misyonunu gerçekleştirdi. SpaceShipTwo roket uçağının New Mexico üzerinde jet motorlu bir taşıyıcı uçağın göbeğinden düşmesinin ardından üç şirket çalışanı ve üç yolcu olmak üzere 6 kişiyi 87,2 kilometre yüksekliğe taşıdı. Hibrit roket motorunun bir dakikalık yanmasından sonra SpaceShipTwo, zirveye ulaştı. Ardından White Sands Füze Menzilinin yakınındaki Spaceport America'daki bir piste iniş için Dünya'ya geri indi.

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Bu yolculukta uzay dünyasının yakından tanıdığı simalar da vardı. SpaceShipTwo'daki yolcular arasında, Plüton'un ilk robotik keşfini tamamlayan Alan Stern vardı. Alen Stern bir gezegen danışmanıdır. Aynı zamanda NASA'nın New Horizons Misyonu'na liderlik etmesiyle biliniyor. Ayrıca girişimcilik ve uzay endüstrisi danışmanlığı yapıyor.

2007 ve 2008 yıllarında uzay ajansının genel merkezindeki görevi sırasında NASA'nın tüm bilim programlarını yönetti. Şu anda ise Boulder, Colorado'daki Southwest Araştırma Enstitüsü'nde başkan yardımcılığı görevini yürütüyor.

Bu uzay gezisi Stern için büyük bir fırsattı. Yıllardır yeryüzünde yürüttüğü araştırmaları uzaya çıkarak taçlandırma fırsatı buldu. Stern NASA'nın profesyonel astronot kadrosuna altı kez başvurdu. Ancak biraz kesintiye uğradı. Stern'in perşembe günkü uçuşunu, Southwest Araştırma Enstitüsü ödedi.

Stern, yazdığı bir blog yazısında, "Bir uzay görevini yalnızca eğitim tatbikatı olarak uçurmak alışılmadık, hatta belki de benzersiz. Fakat bu, uzay uçuşunun giderek normalleşmesinin bir kanıtı." sözlerine yer ver verdi.