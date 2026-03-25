TUSAŞ, Airbus A220 Programında 500. Sevkiyatı Gerçekleştirdi

TUSAŞ, Airbus A220 Programında 500. Sevkiyatı Gerçekleştirdi
TÜRK Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ), Airbus A220 programı kapsamında ürettiği Fixed Trailing Edge komponentindeki 500'üncü sevkiyatın başarıyla tamamlandığını duyurdu. Bu başarı, TUSAŞ'ın mühendislik kabiliyetleri ve üretim gücünün bir göstergesi olarak öne çıkıyor.

TÜRK Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. ( Tusaş ), Airbus A220 programı kapsamında üretilen Fixed Trailing Edge (FTE) komponentinde 500'üncü sevkiyatın başarıyla tamamlandığını duyurdu.

Tusaş'ın sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Tusaş olarak, Airbus A220 programı kapsamında ürettiğimiz Fixed Trailing Edge (FTE) komponentinde 500'üncü sevkiyatı başarıyla tamamladık. Bu başarı ileri mühendislik kabiliyetlerimizin, yüksek hassasiyetli üretim gücümüzün ve küresel ölçekte güvenilir bir çözüm ortağı olduğumuzun güçlü bir göstergesidir. TUSAŞ, havacılıkta entegre üretim ve tedarik çözümleriyle uluslararası arenadaki gücünü pekiştirmeye devam ediyor" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
MSB: Türkiye ve İngiltere, Eurofighter sözleşmesini bugün imzalayacak

Türkiye'den tarihi Eurofighter adımı! İmzalar bugün atılıyor
Tahliye edilen Metehan Baltacı'nın aylık geliri ortaya çıktı

İşte Tahliye edilen Metehan'ın aylık geliri
Hakkında yakalama kararı çıkarılan Hande Erçel'den ilk açıklama

Hakkında yakalama kararı çıkarılan Hande Erçel'den ilk açıklama
Savaşın kazananı Rusya oldu! Hindistan'a dev petrol satışı

Savaşın kazananı Rusya oldu
Çin'den bir ilk! 'Atlas' isimli İHA sürü sistemini görücüye çıkardılar

ABD'nin uykularını kaçıracak görüntü! Askeri dengeler altüst olacak
Tahliye edilen Metehan Baltacı'nın aylık geliri ortaya çıktı

İşte Tahliye edilen Metehan'ın aylık geliri
Futbolcu cinayetinde katili kaçırma planı oraya çıktı! İzzet Yıldızhan bağlantısı dosyada

İzzet Yıldızhan'ı tutuklatan plan deşifre oldu
Nereden nereye! Bu çocuğu şimdi tanımayan yok

Nereden nereye! Bu çocuğu şimdi tanımayan yok