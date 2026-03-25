TUSAŞ, Airbus A220 Programında 500. Sevkiyatı Gerçekleştirdi
TÜRK Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ), Airbus A220 programı kapsamında ürettiği Fixed Trailing Edge komponentindeki 500'üncü sevkiyatın başarıyla tamamlandığını duyurdu. Bu başarı, TUSAŞ'ın mühendislik kabiliyetleri ve üretim gücünün bir göstergesi olarak öne çıkıyor.
Tusaş'ın sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Tusaş olarak, Airbus A220 programı kapsamında ürettiğimiz Fixed Trailing Edge (FTE) komponentinde 500'üncü sevkiyatı başarıyla tamamladık. Bu başarı ileri mühendislik kabiliyetlerimizin, yüksek hassasiyetli üretim gücümüzün ve küresel ölçekte güvenilir bir çözüm ortağı olduğumuzun güçlü bir göstergesidir. TUSAŞ, havacılıkta entegre üretim ve tedarik çözümleriyle uluslararası arenadaki gücünü pekiştirmeye devam ediyor" ifadelerine yer verildi.