TUSAŞ, Airbus A220 Programında 500. Sevkiyatı Gerçekleştirdi

TÜRK Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. ( Tusaş ), Airbus A220 programı kapsamında üretilen Fixed Trailing Edge (FTE) komponentinde 500'üncü sevkiyatın başarıyla tamamlandığını duyurdu.

Tusaş'ın sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Tusaş olarak, Airbus A220 programı kapsamında ürettiğimiz Fixed Trailing Edge (FTE) komponentinde 500'üncü sevkiyatı başarıyla tamamladık. Bu başarı ileri mühendislik kabiliyetlerimizin, yüksek hassasiyetli üretim gücümüzün ve küresel ölçekte güvenilir bir çözüm ortağı olduğumuzun güçlü bir göstergesidir. TUSAŞ, havacılıkta entegre üretim ve tedarik çözümleriyle uluslararası arenadaki gücünü pekiştirmeye devam ediyor" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı