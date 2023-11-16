Türkiye'nin Milli Hava Savunma Sistemi SİPER 2024'te Envantrede Olacak

Türkiye geçtiğimiz 50 yıl içerisinde pek çok kez ABD ve Avrupalı diğer müttefikleri tarafından ambargo altına alındı. Üstelik yalnızca uçak ve gemi değil, kendimizi savunmamız için gerekli olan hava savunma sistem ve mühimmatlar da adeta bir koz olarak kullanıldı. "SİPER" ise tüm bunları yıkmaya hazırlanıyor.

Tüm bunlara bir tepki niteliğinde ortaya çıkan ve kendi milli sınırlarımızı savunmak için dışarıya bağlı olmadığımızı kanıtlayacak olan SİPER hava savunma sisteminde sona gelindi. Öyle ki ASELSAN Gelen Müdürü Ahmet Akyol, SİPER için tarih bile verdi.

SİPER Hava Savunma Sistemi 2024'te envanterde olacak

SİPER, Türkiye'nin milli imkanlarla geliştirdiği ilk uzun menzilli hava savunma füze sistemi olma unvanını elinde bulunduruyor. Bu yeni yerli ve milli hava savunma sisteminin kabul faaliyetlerine başlanıldığı ve 2024 yılı içerisinde Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girmesinin planlandığı ortaya çıktı.

Konuyla ilgili açıklama, ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol tarafından geldi. Akyol, "SİPER'in bu günlerde kabullerini yapıyoruz. Seneye, Türk Ordusu kullanıyor olacak. Coğrafyamız; 'Güçlü Ekonomi, Güçlü Ordu, Güçlü Türkiye'yi" zorunlu kılıyor. Bugün dünyanın son 30 yıldaki bütün çatışma alanlarının hepsi, etrafımızda cereyan ediyor." ifadelerini kullandı.

SİPER, ASELSAN, Roketsan ve TÜBİTAK-SAGE iş birliğiyle Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda geliştiriliyor. Sistem envantere ilk olarak ÜRÜN-1 Füzesi ile giriş yapacak. Bu füzenin 100 km+ bir menzile sahip olduğu biliniyor. İlerleyen zamanlarda ise 150 km+ bir menzile sahip olan ÜRÜN-2 Füzesi ile güncellenecek olan sisteme bunun yanında farklı yenilikler de eklenecek.

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SİPER Hava Savunma Sistemi; stratejik tesislerin düşman taarruzlarına karşı uzun menzil hava savunması, dağıtık mimari, yakın ve uzak konuşlanma yetenekleri, çoklu angajman ve ardışık ateşleme, zorlu hava koşullarında görev yapabilme yetenekleriyle öne çıkıyor. Kara, hava ve deniz yolu ile taşınma imkanı da bulunan sistem, mobilite açısından da öne çıktığını kanıtlıyor.

SİPER Hava Savunma Sistemi'nin canlı hedeflere, seyir füzelerine, havadan karaya mühimmatlara ve insansız hava araçlarına karşı etkili olduğu biliniyor. 2024 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girecek olan bu yerli ve milli sistemin diğer özellikleri ise aşağıdaki gibi.

Teknik Özellikler

Sistem Azami Önleme Menzili : 150 km

Önleme İrtifası : 0.1-30 km

Yanca Kapsama : 360°

Takip Edilebilecek Hedef Sayısı : 100

Batarya Seviyesi Angaje Olunabilecek Hedef Sayısı: 10

Batarya Seviyesi Güdülebilecek Füze Sayısı: 20

Genel Özellikler

Hava savunma planlama ve koordinasyon

Komuta kontrol kapsamında bilgilerin yönetimi ve dağıtımı

Birleştirilmiş Hava resmi üretimi

Çoklu angajman ve ardışık ateşleme

Manuel/Yarı Otomatik/Otomatik Angajman kabiliyeti

Dost Düşman Tanıma (IFF)

Tehdit değerlendirme ve silah tahsis

Otomatik teşhis yönetimi

Çoklu-Hedef Çoklu-Radar füzyonu

Füzeler ile çift yönlü iletişim yeteneği

Aktif Radar Arayıcı Başlık ile terminal safha güdüm

RF Hedef algılayıcı

Yüksek etkili Harp Başlığı

Telli/Telsiz haberleşme

Dik/Eğik Atış yeteneği

Gündüz, gece ve kötü hava koşullarında görev yapabilme

HvBS, Radnet bağlantı yeteneği

Link 16 taktik data link ve JREAP üzerinden, Türk Hava/Kara/

Deniz Kuvvetleri komuta kontrol unsurları ile koordinasyon

içinde çalışma

Gömülü simülasyon

Füze Fırlatma Sistemi üzerinde bulunan 6 adet füze ile görev

yapabilme

Katı yakıtlı itki sistemi (ek motorsuz)